الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح خلال يناير

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أ   هم العمليات 
1- عزيق سطح التربة 
2- تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف
3-  الاستمرار بأجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس. 
4- جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع اخراج الفسائل في السنوات العشر الاولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط يتم احاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة. 
ثانيا: التسميد:
التسميد بسماد يوريا 1.5 كجم للنخلة
ثالثا: برنامج الري
الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يناير 32
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير 50 
رابعا: برنامج المكافحة
مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع
اجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصي بها.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل

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