السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد لزراعة 400 ألف فدان قطن في الموسم الجديد

محصول القطن
محصول القطن

أكد الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة استعدت لزراعة ٤٠٠ ألف  فدان في الموسم الجديد بتجهيز ٨٥ ألف طن تقاوي، لزراعة المحصول منتصف مارس الجاري، مع زيادة ٣٠% عن المستهدف حالزيادة عن المساحة.

وقال عمارة في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار القطن في المتوسط ١٢٥٩٠ جنيها لقنطار وجه بحري، و١٠٨٧٠ جنيها لمحافظات الوجه القبلي.

أضاف أن الأصناف التي سيتم زراعتها “سوبر جيزة ٩٤” في محافظات الغربية والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، وسوبر جيزة ٩٧ في محافظة المنوفية والقليوبية، وسوبر جيزة ٨٦ في البحيرة والإسكندرية والصنف جيزة ٩٢ في محافظة دمياط، و٩٦ في بعض مراكز محافظة كفر الشيخ، وجيزة ٩٨ في محافظة سوهاج وبعض مناطق أسيوط، وصنفين أخرين جيزة ٩٣ وجيزة ٤٥ يتم زراعتها بنظام التعاقدات.

أوضح أنه جار عمل ندوات إرشادية في محافظات الوجه القبلي والبحرين لتوعية المزارعين بأحدث المعاملات الزراعية للقطن بخدمة الأرض للحصول على محصول عالي الإنتاجية وإخلاء الأرض مبكرا وتسميد الأرض والحرس تحت التربة للحد من المسببات المرضية، وإضافة السوبر فوسفات والسماد البلدي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير التقاوي من أفضل السلالات كما تقوم الإدارات الزراعية بتسوية الأرض بالليزر.

وأكد رئيس بحوث المعاملات الزراعية  أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق أرباح مجزية لهم، تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية من الأقطان.

-الزراعة تستعد لزراعة 400الف فدان بمحصول القطن الموسم

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