الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

في أخر أمشير.. المواعيد المناسبة لرى القمح

القمح
القمح

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نقترب من آخر أمشير وهذه فترة حرجة جدًا لزراعات القمح، حيث تزيد فيها احتمالية هبات قوية للرياح مع ثقل سنابل القمح، فإذا تم الرى أثناء هبوب الرياح أو قبلها مباشرة يحدث رقاد للقمح سواء جزئي أو كلي، مشيرًا إلى أن هبات الرياح تكون بعد الظهر أو آخر اليوم، وبالتالي من الممكن أن ينخدع بعض المزارعين فى هدوء وسكون الجو صباحًا.

 ‫تعرف على المواعيد المناسبة لرى القمح

وأوضح فهيم في بيان له  أنه بناء على قراءات نماذج التنبؤ بالمناخ في الفترة من الأحد حتى الجمعة القادمة بالنسبة لهبات الرياح، أكبر من 35-40 كيلو متر في الساعة كما يلي: 

1- الأحد_3/3:  يوجد هبات للرياح في معظم محافظات مصر عدا الجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا يمكن الري في هذه المحافظات.

2- الإثنين_3/4:  يوجد هدوء نسبي لهبات الرياح في كل الجمهورية ومن الممكن الر في كل المحافظات.

3- الثلاثاء_3/5:  يوجد هبات للرياح في محافظات الصعيد ( أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ـ ولا ينصح بري القمح فيها ويتم الرى في باقي المحافظات.

4- الأربعاء_3/6:  يوجد هبات للرياح في معظم محافظات الجمهورية ولا ينصح بالري في هذا اليوم.

5- الخميس_3/7:  يوجد هدوء نسبي لهبات الرياح في كل الجمهورية ومن الممكن الرى في كل المحافظات.

6- الجمعة_3/8:  يوجد هبات للرياح في معظم محافظات الجمهورية ولا ينصح بالري في هذا اليوم.

7- يمكن إضافة من 10 – 12 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل مع الاستعداد لمكافحة حشرات المنّ لأنها بدأت تظهر وتنتشر الفترة دي (والرش هيكون اسيتامبريد مع لمبادا 5%).

محمد على فهيم مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المناخ هبوب الرياح

مواد متعلقة

آخر أخبار حالة الطقس في مصر غدا الاثنين وموعد التغيرات المناخية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الشعير خلال فبراير

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أمطار وبرودة.. "الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية خلال الأسبوع المقبل

"مستمرة حتى نهاية الأسبوع".. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية ونشاط الرياح

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

عاجل| انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر في وقف حرب غزة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود