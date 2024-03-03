في أخر أمشير.. المواعيد المناسبة لرى القمح

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نقترب من آخر أمشير وهذه فترة حرجة جدًا لزراعات القمح، حيث تزيد فيها احتمالية هبات قوية للرياح مع ثقل سنابل القمح، فإذا تم الرى أثناء هبوب الرياح أو قبلها مباشرة يحدث رقاد للقمح سواء جزئي أو كلي، مشيرًا إلى أن هبات الرياح تكون بعد الظهر أو آخر اليوم، وبالتالي من الممكن أن ينخدع بعض المزارعين فى هدوء وسكون الجو صباحًا.

‫تعرف على المواعيد المناسبة لرى القمح

وأوضح فهيم في بيان له أنه بناء على قراءات نماذج التنبؤ بالمناخ في الفترة من الأحد حتى الجمعة القادمة بالنسبة لهبات الرياح، أكبر من 35-40 كيلو متر في الساعة كما يلي:

1- الأحد_3/3: يوجد هبات للرياح في معظم محافظات مصر عدا الجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا يمكن الري في هذه المحافظات.

2- الإثنين_3/4: يوجد هدوء نسبي لهبات الرياح في كل الجمهورية ومن الممكن الر في كل المحافظات.

3- الثلاثاء_3/5: يوجد هبات للرياح في محافظات الصعيد ( أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ـ ولا ينصح بري القمح فيها ويتم الرى في باقي المحافظات.

4- الأربعاء_3/6: يوجد هبات للرياح في معظم محافظات الجمهورية ولا ينصح بالري في هذا اليوم.

5- الخميس_3/7: يوجد هدوء نسبي لهبات الرياح في كل الجمهورية ومن الممكن الرى في كل المحافظات.

6- الجمعة_3/8: يوجد هبات للرياح في معظم محافظات الجمهورية ولا ينصح بالري في هذا اليوم.

7- يمكن إضافة من 10 – 12 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل مع الاستعداد لمكافحة حشرات المنّ لأنها بدأت تظهر وتنتشر الفترة دي (والرش هيكون اسيتامبريد مع لمبادا 5%).