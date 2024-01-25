أمطار وبرودة.. "الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من أول أمس، شهدنا حالة من التقلبات الجوية وعودة الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، استمرارًا في تساقط الأمطار المتوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، مشيرًا إلى أنه كلما اتجهنا جنوبًا بعيدًا عن الساحل الشمالي تقل كميات وفرص سقوط الأمطار بشكل تدريجي وتكون خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

وأكد أن الأمطار قد تمتد للقاهرة الكبرى، وتكون درجات الحرارة في معدلها الطبيعي مع طقس مائل للبرودة ليلًا، موضحًا أن ما يزيد إحساسنا غدًا ببرودة الطقس هو نشاط الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري وتصل سرعات الرياح لـ 40 كيلو مترا على السواحل الشمالية ومن 30 إلى 35 على القاهرة الكبرى، وهذا يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاعات الأمواج تصل إلى 3 أمتار.

تقلبات جوية بداية من الإثنين المقبل

وأشار إلى أنه بداية من يوم السبت تقل حدة الأمطار على محافظات الجمهورية وتكون فرص سقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، مؤكدًا أنه بداية من يوم الإثنين يوجد حالة أخرى من التلقبات تنخفض فيها درجات الحرارة مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة والأمطار تكون متوسطة وخفيفة على الساحل الشمالي وحتى جنوب الوجه البحري.