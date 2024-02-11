آخر أخبار حالة الطقس في مصر غدا الاثنين وموعد التغيرات المناخية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر غدا الإثنين حيث توقعت أن يكون الطقس دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع درجات حرارة مرتفعة تجعلها مائلة للحرارة، ومع ذلك، يتوقع أن يكون الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس في مصر غدا الإثنين

أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد فتكون حالة الطقس في مصر غدا الإثنين يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، ولكن يزداد برودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ومن المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة في الصباح الباكر شبورة مائية، خاصة القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا فينصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في حالة وجود شبورة مائية صباحًا، وكذلك التقيد بتوجيهات السلامة بسبب الرياح النشطة، مع الحرص على الاطلاع الأخبار الجوية بشكل دوري.

آخر أخبار حالة الطقس في مصر غدا الاثنين

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية نشاطًا في سرعة الرياح، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الملاحة البحرية غدا

البحر المتوسط

يُتوقع أن تكون حالة البحر في البحر المتوسط معتدلة، مما يعني أن الظروف الملاحية تكون مواتية للملاحة، ويجب أن يكون البحارة والملاحين على دراية بأن البحر معتدل ويمكنهم اتخاذ التدابير اللازمة للسفر بسلام، ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر.

البحر الأحمر

كما يُتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، مما يعني أن الملاحة يمكن أن تكون آمنة ومستقرة، يُنصح بمراعاة الظروف الجوية المتوقعة قبل الإبحار، ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين 1.5 إلى 2 متر أيضا.

التغيرات الجوية

وأعلنت الأرصاد عن تغيرات جوية متوقعة اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 13 فبراير، ومن المتوقع أن تشهد معظم المناطق انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث سيسود طقسٌ مائلٌ للبرودة نهارًا، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة ليلًا.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق مختلفة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، نتيجة لهذه التغيرات الجوية، يُتوقع نشاط للرياح في بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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