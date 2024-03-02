"بحوث الصحراء": تكثيف الخدمات الزراعية المقدمة لأبناء سيناء من استشارات ودورات تدريبية

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يواصل جهوده في تقديم الدعم الفني لمزارعي سيناء من خلال تقديم بعض الأنشطة والبرامج التنموية التي تنفذ على أرض الواقع، فضلاً عن الدور المجتمعي للمحطات البحثية التابعة للمركز المنتشرة في ربوع سيناء.

وأكد "شوقي" على ضرورة تكثيف الخدمات الزراعية المقدمة لأبناء سيناء من استشارات ودعم فني ودورات تدريبية وإرشاد، ووجه بضرورة حصر المشكلات القائمة في تلك المناطق ووضع الحلول المناسبة لها.

ومن جانبه، أفاد الدكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج "دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة"، أن التوسع في زراعات الفاكهة من ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج، ومن أهمها التوسع في زراعات اللوز التي تلقى قبولاً كبيراً بين الزراع في نطاق القرى العائدة بالشيخ زويد لما لها من قيمة ربحية واقتصادية كبيرة. وتعدد المجالات والصناعات التي يمكن أن تستخدم فيها مما يساعد على إتاحة فرص عمل للشباب والمرأة البدوية، فضلاً عن بقائها على قيد الحياة لسنوات عديدة في التربة الجافة في حالة حدوث انخفاض في معدل هطول الأمطار إثر التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.



وأضاف “عبد العال” أنه تم توزيع 25 ألف شتلة لوز في نطاق القرى العائدة بالشيخ زويد بالمجان، استهدفت الزراعة والمرأة البدوية وأسر الشهداء، تحت إشراف المهندس جمال الدح، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، والأستاذ صالح أبو هولي، رئيس مجلس مركز ومدينة الشيخ زويد، بالإضافة إلى بعض القيادات الشعبية والبدوية بالشيخ زويد.

وقد تمت المتابعة الفنية من قبل المهندس محمد رضا، رئيس محطة بحوث الشيخ زويد، والفريق البحثي بالمحطة. الهدف من ذلك هو زيادة مساحات زراعات اللوز في المنطقة.

وأشار رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة إلى أنه تم توزيع الشتلات بواقع 120 شتلة للمزارع، تكفي لزراعة فدان بأشجار اللوز، وذلك اعتمادًا على مياه الأمطار والري التكميلي من المياه المخزنة في الخزانات الأسمنتية "هرابات حصاد مياه الأمطار".

وأوضح أن هذه الأصناف تحتاج إلى التربية لمدة موسمين أو ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأحد الأصناف الملائمة لظروف المنطقة مثل أصناف الخوخ والمشمش والبرقوق وغيرها من فاكهة النقل ذات النواة الحجرية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه لإحداث تنمية زراعية مستدامة في تلك المنطقة من أرض الوطن.