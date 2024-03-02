السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء": تكثيف الخدمات الزراعية المقدمة لأبناء سيناء من استشارات ودورات تدريبية

جانب من وفد بحوث
جانب من وفد بحوث الصحراء

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يواصل جهوده في تقديم الدعم الفني لمزارعي سيناء من خلال تقديم بعض الأنشطة والبرامج التنموية التي تنفذ على أرض الواقع، فضلاً عن الدور المجتمعي للمحطات البحثية التابعة للمركز المنتشرة في ربوع سيناء.

وأكد "شوقي" على ضرورة تكثيف الخدمات الزراعية المقدمة لأبناء سيناء من استشارات ودعم فني ودورات تدريبية وإرشاد، ووجه بضرورة حصر المشكلات القائمة في تلك المناطق ووضع الحلول المناسبة لها.

ومن جانبه، أفاد الدكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج "دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة"، أن التوسع في زراعات الفاكهة من ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج، ومن أهمها التوسع في زراعات اللوز التي تلقى قبولاً كبيراً بين الزراع في نطاق القرى العائدة بالشيخ زويد لما لها من قيمة ربحية واقتصادية كبيرة. وتعدد المجالات والصناعات التي يمكن أن تستخدم فيها مما يساعد على إتاحة فرص عمل للشباب والمرأة البدوية، فضلاً عن بقائها على قيد الحياة لسنوات عديدة في التربة الجافة في حالة حدوث انخفاض في معدل هطول الأمطار إثر التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.


وأضاف “عبد العال” أنه تم توزيع 25 ألف شتلة لوز في نطاق القرى العائدة بالشيخ زويد بالمجان، استهدفت الزراعة والمرأة البدوية وأسر الشهداء، تحت إشراف المهندس جمال الدح، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، والأستاذ صالح أبو هولي، رئيس مجلس مركز ومدينة الشيخ زويد، بالإضافة إلى بعض القيادات الشعبية والبدوية بالشيخ زويد.

وقد تمت المتابعة الفنية من قبل المهندس محمد رضا، رئيس محطة بحوث الشيخ زويد، والفريق البحثي بالمحطة. الهدف من ذلك هو زيادة مساحات زراعات اللوز في المنطقة.

وأشار رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة إلى أنه تم توزيع الشتلات بواقع 120 شتلة للمزارع، تكفي لزراعة فدان بأشجار اللوز، وذلك اعتمادًا على مياه الأمطار والري التكميلي من المياه المخزنة في الخزانات الأسمنتية "هرابات حصاد مياه الأمطار". 

وأوضح أن هذه الأصناف تحتاج إلى التربية لمدة موسمين أو ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأحد الأصناف الملائمة لظروف المنطقة مثل أصناف الخوخ والمشمش والبرقوق وغيرها من فاكهة النقل ذات النواة الحجرية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه لإحداث تنمية زراعية مستدامة في تلك المنطقة من أرض الوطن.

الزراعة بحوث الصحراء يواصل جهود دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم التنمية

مواد متعلقة

ندوة تثقيفية بشمال سيناء تناقش "تنظيم الأسرة وأهميته وخطورة الزواج المبكر"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

كيف قامت الهجرة بدعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023؟

مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى يتفقد مراعى الفرما بشمال سيناء (صور)

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

وحدة السكان بالشيخ زويد تُناقش "أضرار التسريب من التعليم وخطورته على المجتع"

الأكثر قراءة

عاجل.. تطورات جديدة في قضية "نيرة" طالبة العريش

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟