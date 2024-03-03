الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البحوث الزراعية تنظم برنامجا تدريبيا بمقر المعمل المركزى لبحوث التصميم

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

نظم المركزي للتصميم والتحليل الاحصائي التابع لمركز البحوث الزراعية   برنامج تدريبى بمقر المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى بعنوان "تصميم التجارب الزرعية باستخدام برنامج Genstat أساسيات" لتدريب الباحثين والمهندسين الزراعين بمركز البحوث الزراعية، تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  وتحت إشراف الاستاذة الدكتورة هبه فهمى محمد مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى. 

ويشتمل البرنامج التدريبى على (مقدمة عن أستخدام  برنامج Genstat- تصميم وتحليل تام العشوائى – تصميم وتحليل القطاعات كاملة العشوائية – تحليل التجارب العاملية – تصميم وتحليل القطع المنشقة - تحليل تجارب الشرائح المتعامدة) وذلك بهدف رفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعين فى مجال الاحصاء التطبيقى وياتى ذلك ضمن جهود المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى فى رفع كفاءة شباب الباحثين للعمل البحثى والوقوف على أحدث التطورات فى برامج الاحصاء المختلفة فى مجال التخصص الدقيق والعام.

وكان نظم قسم بحوث تعديل المناخ ورشة عمل تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية الزراعية في ضوء التحديات الراهنة".

وحضر الندوة كوكبة كبيرة من باحثي مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وأساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر.

واشتملت الندوة على 4 محاضرات تخدم موضوع الورشة، استهلت الندوة بمحاضرات للضيوف الكرام من خارج المعمل حيث كانت البداية بمحاضرة هامة عن التغيرات المناخية وما لها من تأثيرات على القطاع الزراعي وما يساهم به في عمليات التنمية. ألقت المحاضرة الدكتورة أميرة ناصر مصطفى نائب مدير المكتب الفنى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

ثم قدمت الدكتور سها سيد مصطفى أستاذ الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه محاضرة قيمة حول استخدام الفطريات والبكتريا في عمليات التسميد والتغذية وما تقدمه من فرصة عظيمة للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة والحد من الإنبعاثات الكربونية. 

وعقب استراحة قصيرة استأنفت الفاعليات بمحاضرات السادة الباحثين من المعمل المركزي للمناخ الزراعي.

البحوث الزراعية تنظم برنامج تدريبي بمقر المعمل المركزى لبحوث يعقد حول تصميم التجارب

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