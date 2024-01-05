الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزى لبحوث الحشائش

بحوث الحشائش
بحوث الحشائش

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو للمعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية.

 

جودة الصادرات الزراعية 

وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل، إنه تم تجديد الحصول على شهادة  الأيزو ISO 9001:2015 للعام الثالث على التوالي، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتحسين جودة الصادرات الزراعية.

وأشار عبيد، إلى أن المهام الرئيسية للمعمل المركزي لبحوث الحشائش تتركز في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه نتيجة لـمكافحة الحشائش، فضلًا عن حماية البلاد من خطر الحشائش الحجرية والغازية من خلال تدريب العديد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين كيفية مكافحة هذه الحشائش.

وتوجه مدير المركزي لبحوث الحشائش، بخالص شكره وامتنانه إلى الدكتورة نيفين محمد صبحي، مدير إدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية، ومصطفى إبراهيم جلشاني، ومرفين محمد عبدالحميد مسئولى الجودة بالمعمل على ما قدموه من مساعدات لتجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام الثالث على التوالي.

تجديد اعتماد الايزو للمركزي لبحوث

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