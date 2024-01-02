للعام الثالث.. "البحوث الزراعية" تحصل على شهادة اعتماد الأيزو 9001:2015

أعلن المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة تجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 للعام الثالث على التوالى.

يأتي ذلك طبقًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتحسين جودة الصادرات الزراعية.

بحوث الحشائش

وأشار الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، في تصريحات له، إلى أن المهام الرئيسية للمعمل المركزي لبحوث الحشائش تتركز في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه نتيجة لـمكافحة الحشائش، فضلا عن حماية البلاد من خطر الحشائش الحجرية والغازية من خلال تدريب العديد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين كيفية مكافحة هذه الحشائش.

وتوجه مدير المركزي لبحوث الحشائش، بخالص شكره وامتنانه إلى الدكتورة نفين محمد صبحي مدير إدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية ومصطفى ابراهيم جلشانى ومرفين محمد عبد الحميد مسئولا الجودة بالمعمل على ما قدموه من مساعدات لتجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام الثالث على التوالى.

وفي السياق، نظم المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية يوم حقلي باحد مزارع النخيل المتميزة بقرية منشية حلفا التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا ولتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات القيمة الأقتصادية العالية وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.