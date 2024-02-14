"المركزي للحشائش" ينظم دورة تدريبية حول فحص بذور الحشائش في الشحنات النباتية

أنهى المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات دورة تدريبية تحت عنوان "فحص بذور الحشائش فى الشحنات النباتية" الصادرات والواردات وعلاقتها بالحجر الزراعي، والتي تم تنظيمها بمقر المعمل.



وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في عمليات التدريب والتأهيل للمهندسين الزراعيين والباحثين والعاملين في المجال الزراعي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد "عبيد" أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للمهندسين بالإدارات المركزية للحجر الزراعي وفحص وانتاج التقاوي والباحثين ببعض معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية فى كيفية فحص والتعرف على بذور الحشائش المصرية والأجنبية فى الشحنات النباتية (الصادرات والواردات)، لافتًا إلى أنه شارك في هذه الدورة واستفاد منها حوالي 31 متدربًا من الإدارات والمعاهد البحثية المختلفة.

وأضاف أن الدورة تناولت موضوعات عدة منها مخاطر الحشائش على الزراعة فى مصر، الوصف الظاهرى لبذور الحشائش، التعرف على بذور الحشائش فى المستوردات النباتية، المراحل المختلفة لفحص بذور الحشائش فى المستوردات النباتية، التعرف على بذور الحشائش صغيرة الحجم وفحصها، الحشائش الغازية ومخاطرها على الزراعة المصرية، فضلاً عن فحص بذور الحشائش المصرية فى الصادرات النباتية، وتحليل مخاطر الحشائش.