الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنافسية الصادرات والتحول الرقمى.. حصاد وزارة الزراعة فى أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٨١، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من ٢ إلى ٨ فبراير الجاري، كما أصدر المركز أيضا ملخصًا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استراتيجية الدولة لزيادة وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، كما شهد وزير الزراعة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.

وعقد القصير اجتماعا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين، وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آي فاينانس، وبعض قيادات الوزارة والشركة، كما عقد اجتماعا آخر مع قيادات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الجهاز، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

 مشاركة في معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة

فيما شاركت مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة، والذي يضم هذا العام أكثر من 140 دولة بأكثر من 2770 عارضا في 26 قاعة عرض.

وأعلنت وزارة الزراعة عن نجاح الحجر الزراعي في فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، كما أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار إذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، اعتبار من 1 فبراير ودخولها للسوق السعودية.

وشكل مركز البحوث الزراعية العديد من الفرق الإرشادية الريفية والقوافل البيطرية المجانية التى جابت محافظات الجمهورية المختلفة بالاشتراك مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة، حيث شارك ٦٤٥ باحثا في الفرق الارشادية في ٢١ محافظة خلال شهر يناير الماضي، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف، وذلك في الفترة من ٣ إلى ٨ فبراير الجاري لعلاج مواشي صغار المربيين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأصدرت الوزارة، العدد الرابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر فبراير ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان"، كما نشر المركز إنفوجرافا، استعرض خلاله المحاور الإثنى عشر التي حددها وزير الزراعة لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

ونظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، دورة تدريبية للعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية، كما استقبل معهد بحوث القطن وفدا مكون من (280) طالبا وطالبة من طلبة المستوي الثالث لبرنامج الانتاج النباتي بكلية الزراعة جامعة عين شمس للتريب على الأساليب الحديثة في مجال تربية وإنتاج وتداول القطن، كذلك أطلق معهد الصحة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية في قرية مطر طارس التابعة لمركز سنورس بالفيوم، والتي تعتبر من أكبر قرى المحافظة فى الثروة الحيوانية تعدادًا.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان "الممارسات التصنيعية الجيدة وبرنامج أخر بعنوان تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة" لعدد 30 متدربا من الكوادر العاملة بمصانع الأغذية وطلاب الجامعات وشباب الخريجين، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى ورشة عمل حول "الإطار الاستراتيجي للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة والنظم الغذائية في مصر" بالتعاون مع: مركز معلومات تغير المناخ ومركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، كما شارك في "ملتقى ومعرض مصر الدولى الأول للتمور" فى إطار فتح أسواق وعقد صفقات مع الدول الأوروبية والأمريكية وآسيا وأستراليا، كذلك نفذ برنامجا تدريبيا فى مجال "حسابات اللايقين لمعامل اختبارات الميكروبيولوجى"، وبرنامجا آخر حول "التعريف بطرق الفحص الظاهرى للعينات الغذائية"، فيما استقبل المعمل خلال هذا الأسبوع 6200 عينة.

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انفوجراف تنافسية الصادراتالزراعية زالتحول الرقمي الزراعة

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