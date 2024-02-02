"الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول فحص بذور الحشاتش في شحنات الصادرات الزراعية

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية حول فحص بذور الحشائش في الشحنات النباتية الصادرات والواردات وعلاقتها بالحجر الزراعي.

وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وطبقًا لتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية سينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان “التعرف على بذور الحشائش في الشحنات النباتية الصادرات والواردات وعلاقتها بالحجر الزراعي” خلال الفترة من 4- 8 فبراير 2024 بمقر المعمل بالجيزة صرح بذلك الدكتور عبده عبيد اسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

وأكد عبيد أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للمهندسين بالإدارات المركزية للحجر الزراعي وفحص وإنتاج التقاوي والباحثين ببعض معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية في كيفية فحص والتعرف على بذور الحشائش المصرية والأجنبية في الشحنات النباتية الصادرات والواردات وتهدف لتدريب 30 متدربا.

وأضاف الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل المركزى لبحوث الحشائش لشئون الإرشاد والتدريب أن هذه الدورة ستتناول موضوعات عدة منها مخاطر الحشائش على الزراعة في مصر - الوصف الظاهري لبذور الحشائش نظري التعرف على بذور الحشائش في المستوردات النباتية نظري وعملي والمراحل المختلفة لفحص بذور الحشائش في المستوردات النباتية عملي التعرف على بذور الحشائش صغيرة الحجم وفحصها (نظرى وعملي)- الحشائش الغازية ومخاطرها على الزراعة المصرية - فحص بذور الحشائش المصرية في الصادرات النباتية (نظري وعملي) - تحليل مخاطر الحشائش.

وقال عمران إن هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية للمعمل في موسم 2023/ 2024 وسيحاضر فيها نخبة متخصصة ومتميزة من بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش.