مدير بحوث الثروة السمكية يستقبل وفد من "الفاو"

استقبل دكتور رفعت الجمل مدير المركزي لبحوث الثروة السمكية والباحثيين وليد بن رشيد قادوس أحد استشاري منظمة الأغذية والزراعة أحد استشاري منظمة اللأغذية والزراعة برفقة د أحمد دياب من مكتب الفاو بالقاهرة للوقوف على إمكانيات المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية ومدى امكانية التعاون بين المعمل ومنظمة "الفاو" المستقبلية ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التي قدمتها منظمة الفاو سابقا، حيث أن المعمل أحد قلاع العلم على مستوى جمهورية مصر العربية والقارة الإفريقية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع دكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقدم "الجمل" عرض تقدمي لإمكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعي الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الانتاج وإمكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن اقامه فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الإفريقية، حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة في الاتحاد الافريقي كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعي السمكي.



وبعد ذلك اصطحب دكتور رفعت الجمل مدير المعمل، الضيوف لجولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات، وكذلك المزرعة الانتاجية الذى يبلغ مساحتها حوالى الف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخرأنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.



وفي النهاية أثنى الضيوف على إمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية من خبراء الثروة السمكية من باحثيين وكذلك حسن الضيافة والاستقبال.