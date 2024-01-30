الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير بحوث الثروة السمكية يستقبل وفد من "الفاو"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل دكتور رفعت الجمل مدير المركزي لبحوث الثروة السمكية والباحثيين  وليد بن رشيد قادوس أحد استشاري منظمة الأغذية والزراعة أحد استشاري منظمة اللأغذية والزراعة برفقة د أحمد دياب من مكتب الفاو بالقاهرة للوقوف على إمكانيات المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية ومدى امكانية التعاون بين المعمل ومنظمة "الفاو" المستقبلية ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التي قدمتها منظمة الفاو سابقا، حيث أن المعمل أحد قلاع العلم على مستوى جمهورية مصر العربية والقارة الإفريقية. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع دكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. 

وقدم "الجمل" عرض تقدمي لإمكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعي الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الانتاج وإمكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن اقامه فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الإفريقية، حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة في الاتحاد الافريقي كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعي السمكي.


وبعد ذلك اصطحب دكتور رفعت الجمل مدير المعمل، الضيوف لجولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات، وكذلك المزرعة الانتاجية الذى يبلغ مساحتها حوالى الف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخرأنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.


وفي النهاية أثنى الضيوف على إمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية من خبراء الثروة السمكية من باحثيين وكذلك حسن الضيافة والاستقبال.

السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية دكتور رفعت الجمل مدير المركزى لبحوث الثروة السمكية

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة