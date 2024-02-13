المعمل المركزى للمناخ ينظم ندوة حول "الصادرات والواردات الزراعية بين الواقع والمأمول"

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ندوة تحت عنوان "الصادرات والواردات الزراعية بين الواقع والمأمول" في ضوء توجهات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والدولة المصرية بالعمل على زيادة وتعظيم الصادرات الزراعية بمختلف الاسواق العالمية ورفع الوعي والمعرفة بتفاصيل التصدير والفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

فرص مصر التصديرية والتحديات

شارك فى الندوة عدد كبير من الباحثين والمستثمرين والمزارعين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، وتناول الدكتور محمد عبد المحسن حجى أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ والمتخصص فى دراسات الجدوى الزراعية ومدير عام الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، فرص مصر التصديرية والتحديات التي تحول دون زيادة معدل الصادرات الزراعية.

و تفاعل الحضور خلال الندوة بالعديد من الأسئلة حيث تم توضيح الحلول والأسواق الواعدة والمجهودات التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.