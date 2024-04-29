رابط التقديم بمسابقة توفاس 2024 وشروط التسجيل في الاختبار

رابط التقديم بمسابقة توفاس 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات، لمعرفة تفاصيل التقديم، ورابط المسابقة الدولية في مادة الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بعد أن أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط مسابقة توفاس 2024

ننشر فى التقرير التالي، تفاصيل توفاس 2024، للطلبة والطالبات الراغبين فى التقديم، حيث تعتمد مسابقة tofas في الرياضيات على القدرات الحسابية وذكاء الطلاب.

-الاختبار مجاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ويعقد الاختبار من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، يعتبر اختبار توفاس TOFAS في الرياضيات، يكون مدة الاختبار 40 دقيقة.

-الاختبار يكون بدون استخدام الة حاسبة، سوف تظهر النتيجة بعد أسبوعين بشكل مفصل وتحليل المستوى لكل طالب، كما يقيس مدى التأسيس الأكاديمي للطالب في الرياضيات ويقارنه بمستوى عالمي، ويحصل الطالب على شهادة إذا حصل على نسبة الـ80% أو أعلى في الاختبار.

رابط التسجيل في مسابقة توفاس 2024

وللراغبين فى التقديم بالمسابقة، يمكن مسابقة توفاس الدولية لطلاب المدارس من خلال الموقع الرسمي لمسابقة توفاس الدولية ، عبر الرابط التالي: من هنا.

موعد الاستعلام عن نتيجة اختبار TOFAS

ويمكن للطلبة والطالبات، امكانية الاستعلام عن نتيجة اختبار TOFAS، من خلال رابط الكتروني، ستقوم الوزارة بإرساله للطالب عبر بريده الإلكتروني المسجل بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من وقت الاختبار.

دون استخدام الآلة الحاسبة، تساعد مسابقة توفاس الدولية، على تهيئة الطالب للتعامل مع المسائل الرياضية دون استخدام الآلة الحاسبة وتنمية قدراتهم الأكاديمية والحسابية، كما تساعد أولياء الأمور على فهم نقاط ضعف أطفالهم والصعوبات التي تواجههم.

بدء انعقاد اختبارات المواد خارج المجموع

على صعيدا أخر، بدأت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، فى عقد اختبارات المواد خارج المجموع، هذا الأسبوع، وذلك استعدادا لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الأسبوع المقبل، وذلك 8 مايو فور العودة من اجازة شم النسيم وعيد العمال .