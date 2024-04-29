الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جهود الدولة في مواجهة الكثافة الطلابية (إنفوجراف)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات كبيرة خلال السنوات العشرة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف التعليم على رأس الأولويات، لزيادة عدد المدارس على مستوى الجمهورية عبر العديد من مشروعات بناء وإحلال وتجديد المدارس.

التوسع في إنشاء المدارس الجديدة

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم،  للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وذلك خفض الكثافات داخل الفصول، والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

"التعليم" تنظم المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة

 

جهود الدولة في مواجهة الكثافة الطلابية

 

ينشر “الدستور” جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية، عبر الانفوجراف التالي: 

 تسليم (٨٢٣٦) مشروعا بإجمالي (١٢٧٤٥٠) فصلا، خلال الفترة من ١ /٧ / ٢٠١٤.

 تسليم (٤٨٧) مشروعا بإجمالي (٦٥٨٠) فصلا خلال الفترة من ٢٠١٤ / ٢٠١٥.

 

تسليم (٥٩٤) مشروعًا بإجمالي (٨٧٤٨) فصلًا، خلال الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

 

 تسليم (٧١٢) مشروعًا بإجمالي (١٠٦٠٠) فصلًا، خلال الفترة من ٢٠١٦ / ٢٠١٧.

 

 تسليم (١٣٤٨) مشروعًا بإجمالي (٢٠١٨٦) فصلًا، خلال الفترة ٢٠١٧ / ٢٠١٨.

 

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 تسليم (٦٦١) مشروعًا بإجمالي (١١١٩٦) فصلًا، خلال الفترة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ 

 

 تسليم (١٠٥٠) مشروعًا بإجمالي (١٧١٨١) فصلًا، خلال الفترة من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ 

 

تسليم (٩٣٢) مشروعًا بإجمالي (١٥٤٨٩) فصلًا، خلال الفترة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ 

 

 تسليم (١٤٨١) مشروعًا بإجمالي (٢١٨٦٩) فصلًا، خلال الفترة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ 

 

 تسليم (٥٧٣) مشروعًا بإجمالي (٩١٨٢) فصلًا، خلال الفترة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

 

 

المدارس الجديدة
المدارس الجديدة
التوسع فى المدارس الجديدة
التوسع فى المدارس الجديدة
إنشاء المدارس الجديدة تطوير المنظومة التعليمية تحقيق التنمية المستدامة خفض الكثافات داخل الفصول رؤية مصر 2030 خطة التنمية المستدامة

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