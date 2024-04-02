الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تطالب بميراث ابنتها من عائلة والدها أمام المحكمة: "رفضوا يسلمونا نصيبنا الشرعي"

محكمة
محكمة

«جوزي توفى وأمواله تحت وصاية عائلته».. أقامت دكتورة دعوى أمام المحكمة بصفتها وصية على ابنتها القاصر تطالب بتعيين حارس قضائي على أموال زوجها وتسليمها أرباحها من حصتها بمدينة نصر.

سيدة تطالب بميراث ابنتها في والدها أمام المحكمة: «عائلتها رافضة تسليمنا حسب نصيبنا»

الدعوى حملت رقم 689 لسنة 2023 مقامة من «س. م»، دكتورة، بصفتها وصية على ابنتها القاصر «تالا»، ضد «عائلة زوجها، رئيس نيابة مدينة نصر أول بصفته.

الدعوى حملت رقم 689 لسنة 2023 وجاء بها: «تزوجت من زوجي منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنجبت على فراش الزوجية بنتي تالا، ولكن عقب ذلك وفته المنية في حادث، وعقب ذلك امتنعت أسرته عن تسليم أموال وممتلكات زوجها وبصفتها الوصية على ابنتها أقامت الدعوى الراهنة».

وجاء في وقائع الدعوى: «على سند من القول موروث الطرف المدعي والمدعي عليهم قد توفى إلى رحمة الله وفوجىء الطرف المدعي بقيام المدعي عليهم من الأول حتى الثالث يمتنعون عن تسليم حصته وحصة نجلتها القاصرة في الميراث مما يضر بها الأمر الذي حدا بالطرف المدعي إلى إقامة الدعوى».

وطالبت بتعيين حرس قضائي على تركة موروثهم خالد عبد الوهاب، تكون مهمته استلام الإدارة والريع ودفع مصروفات وتوزيع الربح على الورثة كل حسب نصيبه في التركة وذلك لحين فصل النزاع رضاءا أو قضاءًا.

ميراث المحكمة حارس قضائى مدينة نصر

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