بريطانيا تدعو إلى تحقيق عاجل فى مجزرة المساعدات شمال غزة

دعت بريطانيا، إلى تحقيق عاجل ومحاسبة، بعد سقوط أكثر من 100 فلسطيني بالنيران الإسرائيلية، خلال تسليم مساعدات في شمال غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن "سقوط الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات الخميس، كان مروعًا، وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل ومحاسبة، يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".

وشدد كاميرون على أنه لا يمكن فصل الواقعة عن "إمدادات المساعدات غير الكافية"، ووصف الوضع الحالي بأنه "ببساطة غير مقبول".

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "إسرائيل ملزمة بضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، ودعاها إلى فتح المزيد من المعابر وإزالة العقبات البيروقراطية، ولفت إلى أن "هذه المأساة تؤكد أهمية ضمان هدنة إنسانية فورية".