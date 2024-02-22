الخميس 22 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مواعيد تسليم 256 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" بالحي الرابع بالقاهرة الجديدة

المهندس عبدالرؤوف
المهندس عبدالرؤوف الغيطي

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن تسليم 256  قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" الأكثر تميزًا شمال الرحاب للعاملين بالخارج بالحي الرابع بمنطقة F –D-، موضحًا أنه يلزم توجه المواطنين المستفيدين من تسليم قطع الأراضي بمشروع بيت الوطن شمال الرحاب، للإدارة العقارية بالجهاز؛ لمراجعة سداد المستحقات المالية ومراجعة موقف القطعة قبل الاستلام ويكون الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام قطعة الأرض. 

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تسليم قطع الأراضي بيت الوطن الحي الرابع بالمنطقة F

 وأشار المهندس عبدالرؤوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة F بدءًا من الأحد الموافق 28 إبريل بتسليم أرقام القطع من 1 إلى 10، يليها تسليم أرقام القطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج من 11 إلى 20  يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024، ثم يتم تسليم ارقام قطع الأراضي من 21 إلي 30 يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، كما سيتم تسليم ارقام قطع الأراضي من 31 إلي 40 يوم الأربعاء الموافق 1 مايو. 

واوصل رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عملية تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج أن سيتم تسليم ارقام من 41إلي 50 يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، يليها تسليم ارقام من 51 إلي 60 يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، ثم تسليم ارقام قطع الأراضي من 61 إلي 70 يوم الخميس 9 مايو. 

واستكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلي أن سيتم تسليم ارقام قطع الأراضي من 71 إلي 80 يوم الاحد الموافق 12 مايو، بينما سيتم تسليم ارقام القطع من 81 إلي 90 يوم الاثنين الموافق 13 مايو، يلهيا تسليم ارقام قطع الأراضي من 101 إلي 100 يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو،  ويليها تسليم قطع الأراضي من 101 إلي 110  يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، ثم تسليم ارقام قطع الأراضي من 111 إلي 120 يوم الخميس  الموافق 15 مايو.

واستكمل المهندس عبد الرؤوف الغيطي، تفاصيل تسليم ارقام قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج، بأن سيتم تسليم اقام قطع الأراضي من 121 إلي 130 يوم الاحد الموافق 19 مايو، يليها تسليم اقام قطع من 131 إلي 140 يون الاثنين الموافق 20 مايو 2024، ثم تسليم ارقام القطع من 141 إلي 150 يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، ثم سيتم تسليم ارقام قطع الأراضي من 151 إلي 160 يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، كما سيتم تسليم ارقام قطع الأراضي من 161 إلي 170 يوم الخميس 23 مايو 2024. 

وباشر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن سيتم تسليم ارقام قطع من 171 إلي 180 يوم الاحد الموافق 26 مايو، يليها تسليم ارقام القطع من 181 إلي 190 يوم الاثنين الموافق 27 مايو، ثم سيتم تسليم ارقام قطع الأراضي من 191 إلي 200 يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، كما يوافق تسليم قطع الأراضي من 201 إلي 210 يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، وسيتم تسليم أرقام قطع الأرضي من 211 إلي 220 يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 

وتابع المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة تسليم ارقام قطع أراضي بيت الوطن شمال الرحاب بالمنطقة F حيث يتم تسليم قطع الأراضي من 231 إلي 230 يوم الاحد الموافق 2 يونيو 2024، يليها تسليم ارقام قطع الأراضي من  231 إلي 240 يوم الاثنين الموافق 3 يونيو، ثم يتم تسليم ارقام قطع الأراضي 241 إلي 248 يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، فصلا عن سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الرابع شمال الرحاب بالمنطقة D من الأرقام 1 إلي 9 يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 المقبل. 

القاهرة الجديدة تسليم 256 بيت الوطن الحي الرابع لعاملين بالخارج

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