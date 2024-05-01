الأربعاء 01 مايو 2024
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النهاردة كام شوال 1445؟.. موعد بداية شهر ذي القعدة وغرة ذو الحجة 1445

ذو الحجة
ذو الحجة

"النهارده كام شوال 1445؟".. سؤال تصدر قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الجارية، لمعرفة موعد غرة شهر ذي القعدة وعدد الأيام المتبقية في شهر شوال لاستكمال صيام الأيام الست.

النهارده كام شوال 1445؟

ويستعرض "الدستور" الإجابة على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين وهو "النهارده كام شوال 1445؟" وموعد بداية شهر ذي القعدة فلكيًا.

ويوافق اليوم الأربعاء 22 شوال 1445 وفقًا للتقويم الهجري.

ووفقا للتقويم الميلادي يوافق اليوم 1 مايو 2024.

ويوافق 23 من شهر برمودا 1740 وفقا للتقويم القبطي.

موعد بداية شهر ذي القعدة 1445 فلكيًا

أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر ذو القعدة 1445 هجريا فلكيًا يوم الخميس 2024/5/9 ميلاديا.

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذى القعدة في تمام الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، يوم الأربعاء 29 من شوال 1445 هجريا الموافق 2024/5/8 (يوم الرؤية).

ويظهر الهلال الجديد في سماء القاهرة 38 دقيقة، وفي مكة المكرمة لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية.

ويستمر ظهور الهلال لمدد تتراوح بين (32 - 40 دقيقة) في سماء المحافظات المصرية، وفي العواصم العربية والإسلامية، يبقى الهلال الجديد لمدد تتراوح بين (8 - 48 دقيقة) بعد غروب الشمس.

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موعد غرة شهر ذو الحجة 1445 فلكيًا

وأظهرت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن موعد غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًا يوم الجمعة 2024/6/7م.

ويولد هلال شهر ذى الحجة يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو 202م، في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران.

موعد عيد الأضحى المبارك 1445

ووفقا للحسابات الفلكية، سيوافق موعد عيد الأضحى المبارك 1445 فلكيًا يوم يوم الأحد 16 يونيو 2024، وستكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024.

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