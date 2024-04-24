الأربعاء 24 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الاضحى المبارك 2024 وبداية هلال شهر ذو الحجة 1445 فلكيًا

عيد الاضحى المبارك
عيد الاضحى المبارك

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث تصدر موعد عيد الأضحى محركات البحث على جوجل، وترصد الدستور خلال التقرير التالى موعد عيد الاضحى بالاضافة إلى رسائل تهنئة عن عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

موعد بداية شهر ذو الحجة 1445

وفقًا للمعلن رسميًا من  الحسابات الفلكية فقد قالوا إن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجريا الموافق 6 يونيو 2024.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.

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موعد عيد الأضحى 2024

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

رسائل للتهنئة بعيد الاضحى 2024

  • كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر.
  • أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير.
  • باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.
  • كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنئكم.
  • الحج موسم فلاح والعشر عطرها، فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.
  • مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.
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