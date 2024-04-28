الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل عامل بالبساتين

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل عامل بسبب خلاف مادي بينهما في البساتين.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

حملت القضية رقم 28417 لسنة 2023 جنايات منطقة البساتين وجاء بها أن المتهم «شريف.ع» قتل عاملا بسبب خلاف مادي بينهما.

بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها بإحالته للجنايات التي أصدرت السابق.

جنايات القاهرة محاكمة قتل عامل خلاف مادي البساتين

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