غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل عامل بالبساتين

تستكمل جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل عامل بسبب خلاف مادي بينهما في البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

حملت القضية رقم 28417 لسنة 2023 جنايات منطقة البساتين وجاء بها أن المتهم «شريف.ع» قتل عاملا بسبب خلاف مادي بينهما.

بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها بإحالته للجنايات التي أصدرت السابق.