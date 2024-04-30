تأجيل محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الانتاج" لـ25 مايو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج"، لجلسة 25 مايو المقبل؛ لندب محامي للمتهم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.