داعش يهدد دورى أبطال أوروبا.. الملاعب الأربعة تواجه خطر إرهاب التنظيم

هدد تنظيم داعش بشن هجوم على الملاعب الأربعة التي تستضيف مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت مؤسسة العزايم، وهى وسيلة إعلامية مسئولة عن نشر رسائل تنظيم داعش، نواياها بمنشور صباح أمس الإثنين.

ونشرت المؤسسة صورة تهدد بمهاجمة ملعب بارك دي برينس، وسانتياجو برنابيو، ومتروبوليتان، واستاد الإمارات، مع رسالة تقول: "اقتلوهم جميعا".

تهديدات داعش للعالم في العيد.. دوري أبطال أوروبا تحت أنظار التنظيم

وأضافت الصحيفة البريطانية أن التهديد جاء بعد وقت قصير من إعلان منفذ الإعلام التابع لتنظيم داعش، "صرح الخلافة"، عن خطته لمهاجمة المشجعين الذين كانوا في ملعب أليانز أرينا في ميونخ لمشاهدة المباراة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وتابعت أنه من المقرر أن تقام مباريات دوري أبطال أوروبا المقررة في بارك دي برينس وسانتياجو برنابيو ومتروبوليتان واستاد الإمارات هذا الأسبوع.

وقامت الحكومة الإسبانية بتفعيل إجراءاتها الأمنية الخاصة بمباراتي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويعتقد أنه تم تكليف أكثر من 3000 فرد من أفراد الأمن بمراقبة المباريات في إسبانيا، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي وأتلتيكو ضد بوروسيا دورتموند.

وحسبما ورد يشمل ذلك أكثر من 2000 عميل من الشرطة الوطنية والحرس المدني، الذين سيتمركزون في العاصمة الإسبانية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ومن المتوقع أن يسافر ما يزيد قليلًا على 8000 من مشجعي مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند إلى إسبانيا لحضور المباريات المقرر إجراؤها مساء الثلاثاء والأربعاء.

قال وزير الدخلية الإسباني، فرناندو جراند مارلاسكا، صباح الثلاثاء: "فيما يتعلق بمنع التهديد الإرهابي، قامت قوات وهيئات أمن الدولة بتفعيل جميع أنظمة الإنذار المبكر والحماية، وكذلك جميع آليات الاستجابة الخاصة بها جاهزة للعمل في أي وقت".

وأكد أنه تم اعتماد كل البروتوكولات الأمنية لضمان سلامة اللاعبين والجماهير داخل الملاعب.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الهجوم الأخير لتنظيم داعش وقع في 22 مارس في قاعة مدينة كروكوس- وهي قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو وأسفرت عن إصابة ومقتل المئات في روسيا، ما أثار موجة جديدة من الحذر حول العالم لمواجهة أي تهديدات من داعش.