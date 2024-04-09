الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"أكسيوس": اجتماع إسرائيلي عاجل لبحث مفاوضات الهدنة وعودة النازحين لشمال غزة

مجلس الوزراء الإسرائيلي
مجلس الوزراء الإسرائيلي

أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اجتماعا عاجلا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لبحث المقترح الأمريكي الذي تم تقديمه إلى مصر من أجل مفاوضات هدنة غزة، وسط توقعات بأن توافق إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال غزة مرة أخرى.

تفاصيل المقترحات.. تسليم 40 محتجزا وموافقة إسرائيل على عودة النازحين لشمال غزة

وتابع الموقع أن الوفد الإسرائيلي والأمريكي غادرا مصر، أمس الإثنين، للتشاور بشأن الاقتراحات الأمريكية المصرية، لكسر جمود المفاوضات وتطبيق الهدنة في غزة خلال ساعات قليلة.

وأضاف أن أمام إسرائيل وحماس أقل من 48 ساعة لبحث المقترحات الجديدة التي تم تسليمها إلى مصر يوم الأحد الماضي، وتتضمن تنازلات من قبل كل من إسرائيل وحماس، حيث تعمل حماس على تسليم 40 محتجزا حتى لو لم يكونوا جميعهم من النساء والأطفال والمرضى، مقابل أن توافق إسرائيل على عودة النازحين بدون شروط مسبقة.

ونقل الموقع أن مسؤول إسرائيلي قوله، إن حكومة الاحتلال تتجه نحو الموافقة على عودة النازحين إلى شمال غزة، وهو الأمر الذي تم إبلاغه إلى المسؤولين في مصر من قبل الوفد الإسرائيلي قبل مغادرته القاهرة.

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كواليس مشاركة حماس فى جولة جديدة من مفاوضات الهدنة فى مصر

وأضاف الموقع أن وفد حماس من الجانب الآخر، لديه مخاوف كبرى من الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا وأن إسرائيل ترفض عودة النازحين لمنازلهم وإنما لمخيمات اللاجئين وهو أمر ترفضه الحركة بشكل كامل.

وتابع أن وفد حماس غادر القاهرة مساء يوم الأحد الماضي، لإجراء مشاورات مع مسؤولين آخرين في حماس في الدوحة، بحسب بيان أصدرته الحركة الأحد، وتجري مناقشة الاقتراح داخليًا مع زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، وهي عملية قد تستغرق بضعة أيام، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار.

 مصدر في حماس: إسرائيل تجعل الاتفاق صعبا بعدم موافقتها على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقواتها

وقال مصدر في حماس إن إسرائيل لا تزال تجعل الاتفاق صعبا بعدم موافقتها على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقواتها من غزة.

وقال المصدر إن إسرائيل توافق على السماح للمدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا بالذهاب إلى مخيمات اللاجئين شمال غزة وليس إلى منازلهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "نحن ننتظر الرد من الجانبين، إذا سألتني إذا كنت أكثر تفاؤلا اليوم مما كنت عليه قبل يومين، سأقول نعم".

وأوضح الموقع أن مفاوضات مصر الأخيرة نجحت في كسر جمود المباحثات وتقترب أكثر من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار.

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