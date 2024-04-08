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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

طوارئ أمريكية للعرض السماوى النادر.. 30 مليون شخص يشاهدون كسوف الشمس (صور)

كسوف الشمس
كسوف الشمس

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والقطب الشمالي وأجزاء من المكسيك، كسوفًا كليًا للشمس للمرة الأولى منذ عام 2017، لتستمتع هذه الدول بالعر ض السماوي النادر، حيث مر الكسوف من مدن يقطنها 30 مليون شخص، ويحجب القمر قرص الشمس تمامًا لمدة 4 دقائق ونصف في كل منطقة، ليعلن عدد من المقاطعات الأمريكية حالة الطوارئ استعدادًا للعرض السماوي.

عرض سماوي نادر

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن باقي دول العالم لن تشهد أي شكل من أشكال الكسوف وبعضها سيرى كسوفًا جزئيًا بسيطًا.

وقالت سامانثا طومسون، أمينة علم الفلك في المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة إن "هناك فرقًا كبيرًا بين 99% و100% في الكسوف، إنه مثل رؤية خندق صغير أو رؤية ظلام دامس، لا يوجد وجه للمقارنة بين الاثنين."

Baily's beads is a brief phase of the eclipse that occurs just before totality.

وتابعت الصحيفة أن المدن التي ستشهد الكسوف اتخذت فيها السلطات الاحتياطات اللازمة للتعامل مع حشود التي ترغب في رؤية الكسوف، خصوصًا مناطق شلالات نياجرا ونيويورك والتي من المتوقع أن يتضخم عدد سكانها بصورة كبيرة من أجل رؤية أفضل للظاهرة السماوية النادرة، كما أعلن العديد من مقاطعات تكساس حالة الطوارئ. 

ستبقى محطات الاستراحة في فيرمونت مفتوحة في وقت متأخر عن المعتاد لخدمة تدفق حركة المرور، كما تخطط قوات ولاية إنديانا لزيادة تركيزها على القيام بدوريات على الطرق السريعة بحثًا عن الحوادث والسيارات المتوقفة.

Look for dots of light representing visible planets in the sky during the eclipse.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه أول كسوف كلي للشمس يمر فوق الولايات المتحدة منذ أغسطس 2017، ولن يحدث الكسوف التالي الذي يمر فوق الولايات الـ48 الجنوبية حتى عام 2044. 

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وتابعت أن مشاهدة القمر وهو يغطي الشمس بالكامل تجربة ستغير الحياة، وفقًا لـ مطاردو الكسوف والعلماء، وتأخذ الشمس شكل قرص أسود، بينما يتسابق ظل القمر عبر المناظر الطبيعية، ما يغرق أجزاءً من العالم في ظلام يشبه ليلة كاملة القمر.

في عام 2017، أدى مطاردة الأمريكيين للكسوف الكلي إلى ارتفاع أسعار الغاز، وسد الطرق السريعة، واجتياح المدن والبنية التحتية على طول مسار الكسوف الكلي. وفي ذروة الكسوف، انخفضت درجات الحرارة بمقدار 10 درجات فهرنهايت أو نحو ذلك، وتغير اتجاه الرياح، قامت حشود من الناس بإزالة نظارات الكسوف الخاصة بهم، ورفعوا رقابهم نحو السماء، ومع تحول النهار إلى الليل، هتفوا وهتفوا.

يبدأ كسوف يوم الإثنين في الولايات المتحدة قبل الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي في تكساس، بالقرب من دالاس، وينتهي في شمال شرق ولاية ماين حوالي الساعة 4:40 مساءً. 

The moon covers the sun during a total solar eclipse in Cerulean، Ky.
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