يحدث اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الكلي للشمس

تشهد السماء اليوم الاثنين كسوفًا كليًا للشمس للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وهي ظاهرة فلكية سماوية نادرة لن تتكرر مرة أخرى قبل عقدين من الزمن، سوف ينزلق القمر أمام الشمس، مما يؤدي لفترة وجيزة إلى إغراق أجزاء من الأرض تحتها في ظلام دامس.

سيبدأ العرض فوق جنوب المحيط الهادئ، وطالما استمرت الغيوم، سيكون الناس في جنوب المكسيك أول من يشاهد الكسوف من الشاطئ في حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي، سينتقل الظلام بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، بدءًا من تكساس، ثم يستمر باتجاه الشمال الشرقي قبل أن ينتهي قبالة ساحل نيوفاوندلاند بعد الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت الشرقي.

في كندا، مسار الكسوف الكلي – وهو الامتداد الذي سيحجب فيه القمر ضوء الشمس تمامًا – يشمل أجزاء من أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك ونوفا سكوتيا وجزيرة الأمير إدوارد ونيوفاوندلاند. وسيشاهد الأشخاص خارج المسار الكلي كسوفًا جزئيًا للشمس، مع حجب القمر لجزء من الشمس فقط.

كيف يبدو كسوف الشمس الكلي؟

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس تماما. سيواجه الأشخاص الذين يشاهدون من مسار الكسوف الكلي ما يسمى بالكسوف الكلي للشمس. ستظلم السماء كما لو كان الفجر أو الغسق. إذا سمحت الأحوال الجوية، سيرى الأشخاص على طول مسار الكسوف الكلي هالة الشمس، وهي عبارة عن حلقة بيضاء غريبة يغسلها عادة ضوء الشمس الساطع.

خارج مسار الكسوف الكلي، سيظل القمر يتحرك بين الشمس والأرض، لكن الثلاثة لن يصطفوا بشكل مثالي. سيتم تغطية جزء فقط من الشمس، مما يعطيها شكل هلال.

مسار الخسوف في أمريكا الشمالية:

لماذا يعد هذا الخسوف مهمًا جدًا؟

وبعد يوم الاثنين، لن يحدث الكسوف الكلي التالي للشمس فوق أمريكا الشمالية حتى 23 أغسطس 2044.

علاوة على ذلك، فإن هذا الحدث مميز بشكل خاص لأن مسار الكسوف الكلي يمر فوق أجزاء ذات كثافة سكانية عالية في كندا والمكسيك والولايات المتحدة (معظم كسوف الشمس يحدث فوق المحيط).

ومن المفترض أيضًا أن يكون هذا العرض أطول، حيث يستمر الظلام لمدة دقيقتين تقريبًا على بعض المناطق في المسار الكلي مقارنة بالكسوف الشمسي الأخير في 21 أغسطس 2017.

يزور الناس شلالات نياجرا على الجانب الأمريكي، وينظرون إلى المضيق على الجانب الكندي مع رؤية الشمس، في يوم مشمس.

تقيم المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في مسار الكسوف الكلي في 8 أبريل حفلات مشاهدة ومهرجانات وفعاليات أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لتدفق أعداد كبيرة من الزوار الذين يرغبون في مشاهدة هذه الظاهرة السماوية النادرة. هنا، يتجمع الناس في شلالات نياجرا، نيويورك، يوم الأحد.

هل أحتاج إلى نظارات خاصة لمشاهدة الكسوف؟

نعم. من الخطر دائمًا النظر إلى الشمس بالعين المجردة. تتفق وكالات الفضاء وأطباء العيون على أن النظر إلى كسوف جزئي للشمس دون حماية معتمدة للعين يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا للعين. قدمت وكالة الفضاء الكندية ووكالة ناسا نصائح لحماية رؤيتك.

تُباع نظارات Eclipse في مجموعة متنوعة من المتاجر، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت، ولكن من المهم التحقق من ميزة رئيسية واحدة: يجب أن تحمل نظارتك رمز المنظمة الدولية للمعايير (ISO) 12312-2. يحدد هذا الكود الخصائص التي يجب أن يتمتع بها عارض الطاقة الشمسية لحماية عينيك.

كيف تنظر إلى الكسوف دون الإضرار بعينيك:

من المقرر أن يمر كسوف كلي للشمس عبر أجزاء من كندا والولايات المتحدة والمكسيك في 8 أبريل. وتحدثت شبكة سي بي سي نيوز مع خبير في جامعة يورك في تورونتو للتعرف على ثلاث طرق سهلة لمشاهدة الحدث الكوني دون الإضرار بعينيك.

هل يمكنني التقاط صور للكسوف على هاتفي؟

المصورون لا ينصحون به تمامًا مثلما يمكن للكمية الهائلة من الضوء المباشر من الشمس أن تلحق الضرر بعينيك، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بعدسة الكاميرا.

إذا كنت مجبرًا حقًا على التقاط صورة للشمس، يقول المصورون إنه يجب عليك تغطية العدسة بفلتر شمسي. (على الرغم من أنهم يقولون إن صورهم المفضلة هي تلك التي التقطت الأشخاص أثناء تجربة العرض).

كيف تحمي هاتفك أثناء كسوف الشمس؟

هل تريد صورة لكسوف الشمس الكلي يوم 8 أبريل؟ ضع في اعتبارك: يمكن لأشعة الشمس الشديدة أن تطغى على المستشعرات الموجودة في الكاميرا ما لم يكن لديك نوع من مرشح الطاقة الشمسية فوق العدسة. إليك بعض النصائح لتجنب إتلاف هاتفك.

هل ستكون المدن الكندية في طريق الكسوف الكلي مزدحمة؟

محتمل. لقد أمضى العديد من المصورين ومطاردي الكسوف أشهرًا، إن لم يكن سنوات، في التخطيط للكسوف الكلي للشمس. وقد أنفق البعض آلاف الدولارات في السفر إلى ما يأملون أن يكون أفضل نقطة مراقبة. وتتوقع المدن التي تشهد مسار الكسوف الكلي أن يتدفق مئات الآلاف من الأشخاص على مجتمعاتهم يوم الاثنين، مما قد يؤدي إلى اختناقات مرورية. (من المتوقع أن تكون شلالات نياجرا مزدحمة للغاية، مما دفع المدينة إلى إعلان حالة الطوارئ قبل 11 يومًا)