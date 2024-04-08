الإثنين 08 أبريل 2024
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منوعات

كل ما تريد معرفته عن ظاهرة كسوف الشمس المنتظرة اليوم

كسوف الشمس
كسوف الشمس

سيشهد العالم اليوم 8 أبريل 2024، حدثًا فلكيًا فريدًا، وهو كسوف الشمس الكلي، وسيحدث هذا عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب ضوء الشمس ويخلق ظلمة مؤقتة في بعض أجزاء العالم.

متى سيحدث كسوف الشمس 8 أبريل 2024؟

سيبدأ الكسوف في 8 أبريل 2024 في الساعة 10:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST)، وينتهي في الساعة 4:28 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس، إما جزئيًا أو كليًا. وفي الوقت نفسه، يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويحجب وجه الشمس تمامًا. وهو مرئي للأشخاص الموجودين في وسط ظل القمر عندما يضرب الأرض.

أين يمكنك مشاهدة الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل؟

ووفقًا لوكالة ناسا، سيكون الكسوف الكلي للشمس مرئيًا في المكسيك وتكساس وأوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين. سيدخل الكسوف كندا من جنوب أونتاريو ويستمر عبر كيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونوفا سكوتيا.

سيخرج الكسوف من أمريكا الشمالية القارية على الساحل الأطلسي لنيوفاوندلاند، كندا، الساعة 5:16 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بقعة سوداء

ووفقًا للمجلة، يمكن أن يكون الشباب أكثر عرضة للخطر بسبب كبر حجم حدقة العين، أو حتى بسبب "إدراك أقلّ للمخاطر" التي يشكلها التحديق في الكسوف.

وأوضح أستاذ طب العيون في جامعة جونز هوبكنز، ورئيس تحرير مجلة "جاما أوبثالمولودجي" JAMA Ophthalmology نيل بريسلر لوكالة فرانس برس، أن "الضرر في بعض الحالات يكون جزئيًا وقابلًا للعلاج، بحيث لا يعود محسوسًا". ويستغرق التعافي عادةً بضعة أشهر.

ماذا تعد للكسوف؟

احزم المعدات المناسبة أهم شيء يجب أن تحزمه لمشاهدة الكسوف هو زوج من نظارات الكسوف، والتي ستحمي عينيك من أشعة الشمس الضارة أثناء الكسوف الجزئي الذي يسبق الكسوف الكلي ويتبعه، (يمكنك خلعها أثناء الكسوف الكامل لأن ضوء الشمس المباشر سيتم حجبه، ولن يؤذي وهج الإكليل عينيك.) وهناك حاجة إلى مرشحات شمسية خاصة لمشاهدة الشمس بأمان باستخدام الكاميرات والتلسكوبات والمناظير. إذا كنت ترغب في التقاط صور للحدث، فاطلع على دليلنا لمعدات التصوير الفوتوغرافي للكسوف. وبطبيعة الحال، تناول الكثير من الوجبات الخفيفة والمياه.

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