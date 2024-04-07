كسوف الشمس 8 إبريل 2024.. أين يمكن مشاهدة الحدث السماوي النادر وموعده؟

الكسوف الكلي للشمس 2024: أول كسوف للشمس لعام 2024 هو قاب قوسين أو أدنى، الحدث السماوي النادر يقع يوم الاثنين 8 إبريل، وسيكون كسوفًا كليًا للشمس، وعلى الرغم من أنه لن يكون مرئيًا في الهند، إلا أن الكسوف الكلي للشمس سوف يعبر أمريكا الشمالية، ويمر فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا، إذا سمحت الأحوال الجوية، فإن الموقع الأول في أمريكا الشمالية القارية الذي سيختبر الكسوف الكلي هو ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في حوالي الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس، إما جزئيًا أو كليًا. وفي الوقت نفسه، يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويحجب وجه الشمس تمامًا. وهو مرئي للأشخاص الموجودين في وسط ظل القمر عندما يضرب الأرض.

ماذا يحدث خلال كسوف الشمس الكلي؟

تظلم السماء كما لو كان وقت الفجر أو الغسق أثناء كسوف الشمس الكلي.

في هذه الأثناء، يتمكن الأشخاص في مسار الكسوف الكلي من رؤية هالة الشمس، الغلاف الجوي الخارجي، والذي عادةً ما يحجبه الوجه المشرق للشمس.

أين يمكنك مشاهدة الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل؟

ووفقا لوكالة ناسا، سيكون الكسوف الكلي للشمس مرئيا في المكسيك وتكساس وأوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين. سيدخل الكسوف كندا من جنوب أونتاريو ويستمر عبر كيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونوفا سكوتيا.

سيخرج الكسوف من أمريكا الشمالية القارية على الساحل الأطلسي لنيوفاوندلاند، كندا، الساعة 5:16 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

كيف يمكن مشاهدة كسوف الشمس الكلي؟

ليس من الآمن النظر مباشرة إلى الشمس بدون حماية متخصصة للعين لمشاهدة أشعة الشمس. يمكن للإشعاع المباشر من الشمس أن يلحق الضرر بشبكية العين. يجب عليك أيضًا تجنب استخدام عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي مخصص لمشاهدة الكسوف. فقط زوج من نظارات Eclipse أو النظارات المزودة بمرشحات شمسية متوافقة لمشاهدة Eclipse بأمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل النظارات رمز المنظمة الدولية للمعايير (ISO) 12312-2 من الداخل.