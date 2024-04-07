كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

في 8 أبريل 2024، سيشهد العالم حدثًا فلكيًا فريدًا: كسوف الشمس الكلي. سيحدث هذا الكسوف عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب ضوء الشمس ويخلق ظلمة مؤقتة في بعض أجزاء العالم.

متى سيحدث كسوف الشمس 8 أبريل 2024؟

سيبدأ الكسوف في 8 أبريل 2024 في الساعة 10:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) وينتهي في الساعة 4:28 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).

أين يمكن رؤية كسوف الشمس 8 أبريل 2024؟

سيُرى الكسوف الكلي في مسار ضيق يبدأ في المكسيك ويمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وينتهي في شمال شرق الولايات المتحدة. يمكن رؤية الكسوف الجزئي في أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا وشمال إفريقيا، ولا يرى في مصر.

ما أهمية كسوف الشمس 8 أبريل 2024؟

يُعد كسوف الشمس 8 أبريل 2024 حدثًا فريدًا من نوعه، حيث إنه سيكون أول كسوف شمسي كلي يُرى في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2017. سيمنح هذا الحدث العلماء فرصة لدراسة الشمس والهالة الشمسية بشكل أفضل.

نصائح لمشاهدة كسوف الشمس 8 أبريل 2024:

لا تنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، حتى لو كانت مغطاة جزئيًا.

استخدم نظارات كسوف الشمس الخاصة لمشاهدة الكسوف بأمان.

اتبع تعليمات السلامة من السلطات المحلية.

ما هو كسوف الشمس؟

كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا. هناك أنواع مختلفة من كسوف الشمس:

الكسوف الكلي:

حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل، مما يخلق ظلامًا مؤقتًا في المنطقة التي يمر فيها ظل القمر.

الكسوف الحلقي:

حيث يمر القمر أمام الشمس، لكنه لا يحجب قرصها بالكامل، مما يخلق حلقة من الضوء حول القمر.

الكسوف الجزئي:

حيث يحجب القمر جزءًا من قرص الشمس فقط.

اقرأ أيضًا:

معهد الفلك: كسوف الشمس الكلي لن يرى في مصر والمنطقة العربية لهذا السبب