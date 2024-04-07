أول كسوف كلي للشمس في 2024.. لن يُرى في مصر ويستمر 5 ساعات

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على أول كسوف كلي للشمس في العام الحالي غدًا الإثنين، والذي سيمر بجزء كبير من الولايات المتحدة، إلى جانب أجزاء من المكسيك وكندا وشمال وغرب أوروبا والقطب الشمالي، ويعد الكسوف أحد أكثر الأحداث السماوية إثارة في الذاكرة الحديثة، علمًا بأنه لا يمكن رؤيته في مصر أو الشرق الأوسط بالكامل، ويستمر لمدة 5 ساعات.

الكسوف الكلي للشمس أهم الأحداث السماوية

وأكدت الصحيفة أن هذه الظاهرة تحدث عندما يتحرك القمر أمام الشمس، فيحجب الشمس تماما، ما يتسبب في إظلام السماء الساطعة إلى الشفق خلال ثواني فقط، ويُطلق على مسار ظل القمر اسم مسار الكسوف الكلي، والذي سيبلغ عرضه حوالي 115 ميلًا في حالة خسوف يوم الاثنين، وسيمر عبر 15 ولاية في الولايات المتحدة في اتجاه الشمال الشرقي، من تكساس إلى ماين، لمدة ساعة تقريبًا، بدءًا من الساعة 12:00 ظهرًا. الساعة 1.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة وتنتهي حوالي الساعة 3.35 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وتابعت أن آخر كسوف كلي للشمس شهدته الولايات المتحدة كان في عام 2017، ويعد الفاصل الزمني الذي يصل إلى سبع سنوات هو أمر غير معتاد، حيث حدث الكسوف السابق عام 1979، لذا كان يتوقع أن يكون الكسوف التالي الذي يمكن رؤيته في الولايات المتحدة في أغسطس 2044، ولم ترى الولايات المتحدة سوى 16 كسوف كلي فقط من أصل 48 حالة حدثت خلال الـ 155 عامًا الماضية.

وأضافت أن عرض "حلقة النار" المذهل الذي حدث في أكتوبر الماضي هو ما يسمى بالكسوف الحلقي للشمس، والذي يحدث عندما يتحرك القمر مباشرة أمام الشمس، ولكنه يكون عند أو بالقرب من أبعد نقطة عن الأرض، لذا فهو ليس كبيرًا بما يكفي لتغطية كامل القمر لقرص الشمس.

يعيش ما يقدر بنحو 31.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد سكان الذي كان موجود في عام 2017، في مسار الكسوف الكلي - وهو أطول وأوسع أيضًا من كل الكسوف الكلي الآخر تقريبًا قبله، لأن القمر أقرب إلى الأرض ويلقي ظلًا أوسع.

وفي يوم الاثنين، من المتوقع أن يستغرق الكسوف أربع دقائق و28 ثانية في توريون بالمكسيك، في حين يمكن أن يتوقع كل مكان تقريبًا على طول المسار ما بين ثلاث ونصف إلى أربع دقائق من الكسوف الكلي.

وبحسب وكالة ناسا الفضائية الدولية، فإن النظر إلى الكسوف مباشرة يجب أن يكون لديك نظارات خاصة للكسوف، أو النظارات الشمسية العادية، أو الزجاج المصنفر أو الداكن، مشيرة إلى أن أي طريقة أخرى تفتقر إلى حماية العين اللازمة ستكون ضارة للغاية.

وتابعت الوكالة، أن النظر إلى الكسوف من خلال عدسة الكاميرا، أو المنظار، أو التلسكوب بدون الفلتر الشمسي المخصص لأغراض خاصة والذي يتم تثبيته على الجزء الأمامي من الأجهزة البصرية سيؤدي على الفور إلى إصابة شديدة في العين.