حصار أمريكى للصين.. تايوان توافق على تصنيع أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة

وافقت أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات في العالم، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، على تصنيع منتجاتها الأكثر تقدمًا في ولاية أريزونا اعتبارًا من عام 2028، في تعزيز لجهود البيت الأبيض لجلب إنتاج أشباه الموصلات إلى المصانع الأمريكية، لتزيد الولايات المتحدة من الحصار الأمريكي لصناعة أشباه المواصلات في الصين.

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وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، ستقوم شركة TSMC بتصنيع أحدث الرقائق المتطورة بدقة 2 نانومتر في مصنع التصنيع الذي تبنيه في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، وهو ما يمثل ترقية عن خططها السابقة.

ولفتت إلى أن هذه المنشأة ستكون هي الثانية للشركة في الولايات المتحدة، الأولى الموجودة أيضًا في أريزونا وتم الإعلان عنها في عام 2020 في عهد إدارة ترامب، ستبدأ الإنتاج العام المقبل.

وقالت TSMC، اليوم، إنها ستزيد إجمالي استثماراتها في الولايات المتحدة من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار لبناء مصنع ثالث بتقنية "2 نانومتر" أو حتى أكثر تقدمًا، والذي سيتم تشغيله بحلول عام 2030.

وأشارت الشركة التايوانية ووزارة التجارة الأمريكية، اليوم، إلى أن واشنطن ستقدم لها دعما بقيمة 6.6 مليار دولار في شكل منح وما يصل إلى 5 مليارات دولار في شكل قروض.

ويندرج الدعم تحت قانون الرقائق، الذي تم إقراره في عام 2022 لتعزيز صناعة الرقائق في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار في شكل منح، وما يصل إلى 11 مليار دولار في شكل قروض، لشركة إنتل في وادي السيليكون، التي تعهدت بمبلغ 100 مليار دولار في استثمارات جديدة.

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ويساعد التزام TSMC البيت الأبيض على التحرك نحو هدفه المتمثل في جلب 20% من تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في العالم إلى الداخل بحلول عام 2030.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة كان لديها تخوفات كبرى من أي غزو صيني لتايوان، حيث يتم تصنيع 90% من الرقائق المتطورة حاليا على مستوى العالم، وهي المخاوف التي دفعت الولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود لتعزيز إنتاجها المحلي من أشباه الموصلات.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: "تعمل شركة TSMC على توسيع قدراتها التصنيعية في ولاية أريزونا بحيث سنصنع، لأول مرة على الإطلاق، رقائق أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، على نطاق واسع، نحن نعزز بشكل كبير موقف أمننا القومي".

وقال مارك ليو، رئيس شركة تصنيع الرقائق التعاقدية الرائدة: "تسمح لنا عملياتنا في الولايات المتحدة بتقديم دعم أفضل لعملائنا في الولايات المتحدة، بما في ذلك العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم".

وأضافت الصحيفة: إن من شأن أحدث الخطط أن تجعل إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أقرب إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على دفع الطلب على المزيد من القوة الحاسوبية.