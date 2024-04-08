الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

حصار أمريكى للصين.. تايوان توافق على تصنيع أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة

صناعة أشباه الموصلات
صناعة أشباه الموصلات

وافقت أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات في العالم، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، على تصنيع منتجاتها الأكثر تقدمًا في ولاية أريزونا اعتبارًا من عام 2028، في تعزيز لجهود البيت الأبيض لجلب إنتاج أشباه الموصلات إلى المصانع الأمريكية، لتزيد الولايات المتحدة من الحصار الأمريكي لصناعة أشباه المواصلات في الصين.

الولايات المتحدة تحاصر الصين

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، ستقوم شركة TSMC بتصنيع أحدث الرقائق المتطورة بدقة 2 نانومتر في مصنع التصنيع الذي تبنيه في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، وهو ما يمثل ترقية عن خططها السابقة.

ولفتت إلى أن هذه المنشأة ستكون هي الثانية للشركة في الولايات المتحدة، الأولى الموجودة أيضًا في أريزونا وتم الإعلان عنها في عام 2020 في عهد إدارة ترامب، ستبدأ الإنتاج العام المقبل.

وقالت TSMC، اليوم، إنها ستزيد إجمالي استثماراتها في الولايات المتحدة من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار لبناء مصنع ثالث بتقنية "2 نانومتر" أو حتى أكثر تقدمًا، والذي سيتم تشغيله بحلول عام 2030.

وأشارت الشركة التايوانية ووزارة التجارة الأمريكية، اليوم، إلى أن واشنطن ستقدم لها دعما بقيمة 6.6 مليار دولار في شكل منح وما يصل إلى 5 مليارات دولار في شكل قروض.

ويندرج الدعم تحت قانون الرقائق، الذي تم إقراره في عام 2022 لتعزيز صناعة الرقائق في الولايات المتحدة. 

وفي الشهر الماضي، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار في شكل منح، وما يصل إلى 11 مليار دولار في شكل قروض، لشركة إنتل في وادي السيليكون، التي تعهدت بمبلغ 100 مليار دولار في استثمارات جديدة.

txt

القاهرة الإخبارية: صناعة الرقائق الإلكترونية تتجه لتسجيل مبيعات قياسية خلال العام الجارى

شركة TSMC تنقل أعمالها من تايوان لأمريكا

ويساعد التزام TSMC البيت الأبيض على التحرك نحو هدفه المتمثل في جلب 20% من تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في العالم إلى الداخل بحلول عام 2030.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة كان لديها تخوفات كبرى من أي غزو صيني لتايوان، حيث يتم تصنيع 90% من الرقائق المتطورة حاليا على مستوى العالم، وهي المخاوف التي دفعت الولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود لتعزيز إنتاجها المحلي من أشباه الموصلات.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: "تعمل شركة TSMC على توسيع قدراتها التصنيعية في ولاية أريزونا بحيث سنصنع، لأول مرة على الإطلاق، رقائق أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، على نطاق واسع، نحن نعزز بشكل كبير موقف أمننا القومي".

وقال مارك ليو، رئيس شركة تصنيع الرقائق التعاقدية الرائدة: "تسمح لنا عملياتنا في الولايات المتحدة بتقديم دعم أفضل لعملائنا في الولايات المتحدة، بما في ذلك العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم".

وأضافت الصحيفة: إن من شأن أحدث الخطط أن تجعل إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أقرب إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على دفع الطلب على المزيد من القوة الحاسوبية.

txt

بـ20 مليار دولار.. بايدن يدعم "إنتل" لإنتاج الرقائق الإلكترونية

الصين الولايات المتحدة الحصار الأمريكي تايوان أشباه الموصلات شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC

مواد متعلقة

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

كواليس مفاوضات مصر.. إسرائيل تمنح الضوء الأخضر لمفاوضيها لوقف حرب غزة

عاجل| كواليس مفاوضات مصر.. اقتراحات جديدة لحل أكبر نقاط الخلاف فى مباحثات الهدنة

تساعد المكفوفين أم تسبب الارتباك.. الخدمات الصوتية من الذكاء الاصطناعي تثير الجدل

أول كسوف كلى للشمس فى 2024.. لن يُرى فى مصر ويستمر 5 ساعات

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

القبض على رجل أعمال قطري هارب من 76 حكمًا قضائيًا في الشيخ زايد

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

طوارئ أمريكية للعرض السماوى النادر.. 30 مليون شخص يشاهدون كسوف الشمس (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح