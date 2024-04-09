الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل| الجميع ينتظر حماس.. مفاوضات مصر تقترب من هدنة 6 أسابيع في غزة

حماس
حماس

قال جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي الأمريكي إن المفاوضين الأمريكيين والإسرائيليين ينتظرون رد حماس على الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة في مصر بشأن صفقة المحتجزين، مضيفًا: "نحن الآن ننتظر فقط رد حماس على المقترح".

مفاوضات مصر تقترب من الهدنة.. عودة النازحين كلمة السر في نجاحها

وقال كيربي: "إن رد حماس على أي اقتراح يمكن أن يستغرق في كثير من الأحيان بضعة أيام فقط بسبب طبيعة الاتصالات بينهم وبين زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار".

وأكدت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تصريحات كيربي تأتي في وقت استضافت فيه مصر محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، شارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، بالإضافة إلى وفود من البلدين الوسيطين مصر وقطر.

وأضاف كيربي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اجتمع مع عائلات المحتجزين  في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مشددًا على أن محادثات مصر كانت جادة وتقترب من أن تؤدي إلى توقف الحرب لمدة 6 أسابيع.

وتابع: "نحن نأخذ هذا على محمل الجد، ما نريد فعله هو التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين والهدنة في أقرب وقت ممكن، لأنه مرة أخرى، مع صفقة إطلاق سراح المحتجزين هذه، يأتي وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبًا".

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كواليس مشاركة حماس فى جولة جديدة من مفاوضات الهدنة فى مصر

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن الوفود التي غادرت مصر يوم الأحد الماضي، أفادت بأنها ستتشاور بشأن الاقتراحات الجديدة خلال 48 ساعة، ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم، لبحث المقترحات الجديدة.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو قصيرا باللغة العبرية قال فيه: "لقد تلقيت تقريرا مفصلا عن المحادثات في مصر، ولكننا نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المحتجزين لدينا وتحقيق النصر الكامل على حماس".

وفي بيان غير عادي، ناقش مكتب نتنياهو أيضًا تحركات الجنرال جال هيرش، موضحًا أنه التقى بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز.

وقال مكتب نتنياهو إنهما ناقشا الجهود الأمريكية لإعادة المحتجزين، وكذلك المساعدة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف.

وزار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيطاليا يوم الاثنين مع وفد من أقارب بعض المحتجزين، وتمكن هؤلاء الأقارب من مقابلة البابا فرانسيس.

ووفقًا لبعض المصادر المطلعة، فإن الصفقة التي اقترحتها الولايات المتحدة ستتضمن عودة قرابة 6 آلاف فلسطيني إلى الجزء الشمالي من غزة بشكل يومي خلال فترة ستة أسابيع بالإضافة إلى إطلاق سراح 40 محتجز.

وأضافت الصحيفة أن حماس لديها مرونة فيما يتعلق بالأسرى الفلطسينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية، ولكنها تصر على عودة النازحين إلى شمال غزة بالكامل.

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