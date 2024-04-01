الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل داعش والجماعات المتطرفة بدعة؟.. على جمعة يرد: ضلال وقدح فى هوية الإسلام

داعش
داعش

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن ما فعله "داعش" وتنظيم القاعدة ومن هم على شاكلتهما من هذه التنظيمات الإرهابية، يعتبر بدعة لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وجاءوا بشيء يقدح في هوية الإسلام. 

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الإثنين: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (أومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله)، فراحوا قالوا يجب أن نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة ونقل المسلمين الأول، من أجل تصور قائم فى ذهنهم، والحديث أساسًا، بيقول أومرت، وليس أمرتوا كمسلمين، وكمان سيدنا النبي قال أن اقاتل، يبقى هنا اقاتل يغنى كده في حرب، وليس أقتل، وكمان سيدنا النبي قال الناس ودول كل المفسرين أجمعوا إنهم قريش، وليس كل الأرض، والقرآن بيقول: (إن الناس قد جمعوا لكم)، يقصد مين هنا قريش".

وأضاف: "هو الضلال ده مش هيخلص، سيدنا النبي قال أقوام يتكلمون بالسنتا وليسوا منا، دول كلهم ضلال، طيب ليه سيدنا النبي أومر بقتال قريش، لأنهم عمالين يقاتلوه وهم مش سايبينه فى حاله، راحوا له كل الغزوات فى المدينة، وكان بيتفقوا عليه، هو طول الوقت كان بيدافع عن نفسه، هل داعش ده بتدافع عن نفسه ولا يقتل الأبرياء، وتقولك لازم نحتل الشام والعراق ومش بيحاربوا الصهاينة".

الدكتور على جمعة داعش التنظيمات الإرهابية هوية الإسلام برنامج نور الدين

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