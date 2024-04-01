6 معلومات عن المتحف المصرى الكبير

يعد المتحف المصري الكبير هو الأكبر على مستوى العالم، إذ أن القاعة الواحدة بداخله تناظر أقدم المتاحف العالمية وربما تفوقها في المساحة، التي لن تتكرر على مستوى العالم.

_ تبلغ مساحة المتحف أكثر من 300 ألف متر مربع ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة.

_ يعد أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

_ يعرض المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك "توت عنخ آمون" للمرة الأولى منذ اكتشاف مقبرته.

_ المتحف به أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات.

_ يضم ٥٨ ألف قطعة أثرية ويحتوي علي قطع أثرية فريدة سيتم عرضها لأول مرة.

_ يضم أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط.



آخر تطورات الأعمال بالمتحف

وكان قد تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، خلال اجتماع أمس الأحد، عقده أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية، حيث تم الانتهاء من أعمال نظام التحكم البيئى في درجات الحرارة والرطوبة داخل فتارين العرض والقواعد الخاصة بالآثار الثقيلة، بالإضافة إلى البدء في تزويد فتارين العرض بالبطاقات الشارحة للقطع الأثرية المعروضة بها.