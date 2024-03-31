الأحد 31 مارس 2024
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توك شو

سيدة تسأل هل  يجوز نقل عضو من الخنزير لإنقاذ حياة إنسان؟.. على جمعة يرد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال من سيدة من المشاركين بالبرنامج: "نجد بعض الجراحين نجحوا في نقل الكلية من الخنزير إلى الإنسان ولكن  يحرمها بعض العلماء مع أن فيها حياة الإنسان.. وهل التحريم يشمل الخنزير فقط أم كل الحيوانات ونقل أعضاء الحيوانات للإنسان؟".

 الخنزير عند جماهير العلماء هو حيوان نجس ومحرم أكله

وقال علي جمعة خلال برنامج "نور الدين"، المذاع عبر "قناة مصر الأولي"، أن الخنزير عند جماهير العلماء هو حيوان نجس ومحرم أكله، لكن الإمام مالك يري أن كل حي طاهر وإنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان ونمشي وراء الإمام مالك ويبقي الخنزير طاهر.. لأن كل حي طاهر عنده بخلاف الشافعي وغيره.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن  الحصول على الكلية إذا كانت تجوز من الناحية الطبية لإنقاذ حياة الإنسان وتحسين حياته وهذا لا بأس عليه وهذه العملية لا ظلم فيها أو اعتداء والاضطرار هنا من أجل إنقاذ حياة الإنسان وبالنص نعم يجوز هذا".

 

الدكتور على جمعة الأزهر الشريف الجراحة نقل أعضاء الحيوانات للإنسان الخنزير برنامج نور الدين

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