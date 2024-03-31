على جمعة: تحديد نوع الجنين حلال وإرادة ربنا فوق كل شىء

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول هل اللجوء للطبيب لتحديد نوع الجنين ذكر أو أنثي حلال؟

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قناة الأولى: "تحديد نوع الجنين حلال، لأنه كان قديمًا يتم بصورة ليس 100% عن طريق يقولوا للسيدة تناولي طعام معين أو في وقت معين يحصل حمل في ولد".

وتابع: "اللي بيحصل دلوقتي بكون بطريقة طبية بيعزلوا الحيوانات المنوية اللي بتودي إلى نوع معين، وبعد كده إرادة ربنا فوق كل شيء، وممكن بعد كل ده يجي النوع عكس ما كنت ترتب له".