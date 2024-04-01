الإثنين 01 أبريل 2024
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ية الفلسطينية

خبير علاقات دولية: الجهود المصرية والعربية تهدف لإيجاد الحل الشامل للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن مناشدة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وزير خارجية نيوزيلندا الاعتراف بدولة فلسطين، يأتي في سياق الجهود العربية والمصرية في حشد الدعم الدولي للجانب الفلسطيني.

 قرارات مجلس الأمن قرارات الملزمة لإسرائيل تضرب بها عرض الحائط .

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا الدعم سواء على المسار الأمني الذي يتمثل في وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار المجلس الأمني الأخير 2728 أو فيما يتعلق بالمسار السياسي للعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي على رأسه حقه في إقامة دولته المستقلة، حيث أن قرارات مجلس الأمن قرارات الملزمة لإسرائيل تضرب بها عرض الحائط .
 

وتابع خبير العلاقات الدولية أن ما حدث من عنف ومن مواجهات دموية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما هو إلا عرض ومرض، موضحًا أن هذا المرض يتمثل في استمرار الاحتلال وغياب أفق التسوية السياسية، مؤكّدا أن الجهود المصرية والعربية تنطلق في تجاه الحل الشامل الجذري لهذا الصراع والقضية الفلسطينية، من خلال العمل على إقامة دولة فلسطينية.

 

خبير العلاقات الدولية الفلسطينيين والإسرائيليين الدكتور أحمد سيد أحمد خبير

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