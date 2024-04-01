على جمعة: تحية العلم ليست بدعة وإنما لتربية النفس على حب الوطن

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن تحية العلم ليست بدعة وإنما علامة لتربية النفس على حب الوطن وخدمته.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الإثنين: "سيدنا النبي لما كان ينظم الجيوش كان يضع كل مجموعة من قبيلة مع بعضهم، وكان يعمل لكل فريق منهم شعار أو مسمى يا بنى عبدالرحمن يا بنى عصام الدين، وهو ده اللى عامل زى العلم".

وأضاف: "لما الجيوش تطورت ودخلت فى بلدان أخرى، تطور الأمر إلى أن أصبحت تحية العلم، إحنا مش عاوزين تشويش علينا، هذه ليست بدعة".