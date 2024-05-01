الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سنة مع الشغل لشقيقين بحوزتهما مخدرات في مصر القديمة

سجن - ارشيفية
سجن - ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي بمعاقبة تاجري مخدرات بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمهم 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمصر القديمة وبراءة متهم.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بأن كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة "مصطفي.ع" و"شقيقه شريف" و"هشام.م" بأنهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية ضابط مباحث قسم مصر القديمة بانه ورودت اليه معلومات مفادها إحراز كل من المتهمين للمواد المخدرة وإذا أكدت تحرياته ما جاء بتلك المعلومات حرر محضرًا بمضمونها عرضه على النيابة العامة التي أذنت له.

وبضبط وتفتيش المتهمين وانه ونفاذًا للاذن الصادر من النيابة العامة انتقل على رأس قوة من رجال الشرطة وتمكن من ضبط المتهمين وعثر مع الأول على كيس بلاستيك داخله 15 لفافة لمخدر الهيروين وعثر مع الثاني على ثمان لفافات لمخدر الهيروين وعثر مع الثالث على خمسة عشر لفافة خالية من المواد المخدرة.

محكمة جنايات القاهرة المستشار حمدي الشنوفي قسم شرطة مصر القديمة المواد المخدرة حازوا وأحرزوا المتهمين

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