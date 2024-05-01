الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سنة مع الشغل لمتهمة بتعاطي المخدرات في البساتين

السجن - ارشيفية
السجن - ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار طارق أبو عيده، المتهمة "هبة.س" بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنية لاتهامها بالتعاطي في الهيروين المخدر بالبساتين كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين عما أسند إليهم من اتهام. 

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بأن كلاً من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة "هبة.س" و"طارق.ع" و"هشام.م" و"ايهاب.ج" بأنهم بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش و3 طلقات مما تستعمل بالسلاح الناري.

وجاء في شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة البساتين ورود معلومة مفادها قيام المتهمة بإحراز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا سيما جوهر الهيروين المخدر وبالكشف الجنائي عليها تبين أنها مطلوبة للتنفيذ عليها في القضية رقم ١٩٣٠١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات البساتين المقيدة برقم ٢٢٣٦ لسنة ۲۰۲۲ كلي حلوان والصادر ضدها فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد (مخدرات)، فتوجه إلى حيث أيقن تواجدها وأبصرها ممسكة بكيس نقود حريمي وبمواجهتها بالحكم الغيابي الصادر ضدها أقرت به واقدم بضبط الكيس من يدها وبفضه تبين أن بداخله 15 لفافة بلاستيكية بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وكذا عثر على ميزان حساس، وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها لها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ۱۷ من قانون العقوبات بأن جعلت التهمة هي التعاطي وليس الاتجار بتعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

محكمة جنايات المستشار طارق أبو عيده الهيروين المتهمة التجمع الخامس

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