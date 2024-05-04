السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة الأشقاء المتهمين في "هتك عرض فتاة مصر القديمة"

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة في منطقة مصر القديمة، إلى جلسة 27 مايو المقبل، للمرافعة.

عقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

تفاصيل واقعة هتك عرض فتاة في مصر القديمة

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة هتك عرض فتاة في مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة للمحاكمة، عن قيام المتهمين “ح. ر”، “ه. ر”، “  م.ر” بالتعدي على فتاة بملامسة جسمها أثناء سيرها في الشارع.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين هتك عرض فتاة مصر القديمة

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