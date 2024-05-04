تأجيل محاكمة الأشقاء المتهمين في "هتك عرض فتاة مصر القديمة"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة في منطقة مصر القديمة، إلى جلسة 27 مايو المقبل، للمرافعة.

عقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

تفاصيل واقعة هتك عرض فتاة في مصر القديمة

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة هتك عرض فتاة في مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة للمحاكمة، عن قيام المتهمين “ح. ر”، “ه. ر”، “ م.ر” بالتعدي على فتاة بملامسة جسمها أثناء سيرها في الشارع.