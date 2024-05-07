أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باختلاس تمثال "أوزوريس" من المتحف المصري

تنظر الدائرة 25 جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5 برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 3 موظفين لاتهامهم باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ"أوزوريس" من مقر عملهم بالمتحف المصري، وتزوير أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف لستر جريمتهم.

سرقة تمثال أوزوريس

حملت القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا.

والمتهمون في القضية هم: "مسعد م. م" – 50 سنة، أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الأثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقًا، ورئيس قسم الأثار اليوناني والروماني بذات المتحف حاليًا، و"محمد ب. ح" 52 سنة – مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقًا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حاليًا، و"محمد أ. ع" 44 سنة – مدير شئون الأثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقًا.