الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة السودانية جانيت

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة؛ برئاسة المستشار مصطفى معوض، غدا، أولى جلسات محاكمة المتهم بـقتل الطفلة سودانية الجنسية جانيت جمعة بطرس.

وأمر المستشار محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى؛ بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

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أول صور لسيارة عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

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قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جانيت جمعة بطرس- سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها- التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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