المتهم باغتصاب وقتل الطفلة السودانية: "مريض نفسى ومحتاج علاج"

واصلت النيابة العامة بمدينة نصر، تحقيقاتها في مقتل طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر، وتحمل الجنسية السودانية، بعد اعتداء شاب عليها وهتك عرضها، وإلقاء جثتها في حديقة عامة.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة مبررًا ذلك بأنه مريض نفسي ولديه ميول جنسية للأطفال الصغار وخاصة البنات الصغيرة والميتين.

وتابع: "فشلت محاولاتي مع العلاج، ورحت لشيوخ كتير علشان أحل المشكلة آخرها كان في مدينة أسيوط".

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة كان موجودا في العمارة، ووقتها تعطل الأسانسير في الدور الـ 12، قبل أن يتدخل إثنان من السودانيين لمساعدته، مُشيرًا إلى أن الرضيعة لفتت انتباهه فقرر خطفها.

تنفيذ عملية الخطف

وواصل: "نزلت علي السلم بسرعة، ورحت بيها للجنينة اللي خلف العمارة، وحطيتها هناك على الأرض واعتديت عليها فبدأت بالصراخ فكتمت أنفاسها لكنها ماتت في إيدي".

أقوال والدة المجني عليها

استمعت النيابة العامة لأقوال والدة المجني عليها، والتي قالت إنها تؤجر شقة سكنية في مدينة نصر، وتسكن رفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفتها للنوم وأخذ قيلولة، وتركت الضحية مع أختها الكبرى، وأضافت والدة الرضيعة أن المجني عليها كانت تلعب مع شقيقتها، وعندما ذهبت شقيقتها إلى الحمام، خرجت الصغيرة من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار للعب، وبعدها اختفت، «وقمنا بالبحث عنها بالشوارع الجانبية في محيط مكان شقتنا».

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور علي طفلة في حديقة عامة بمدينة نصر، وبالانتقال لمسرح الجريمة تبين قيام شخص بإلقاء المجني عليها بالحديقة، في محاولة للتخلص منها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.