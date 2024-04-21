حبس متهم بالتعدى على طفلة بمدينة نصر 4 أيام

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة حبس متهم بالتعدي جنسيا على طفلة تحمل جنسية دولة أجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغ بالعثور علي طفلة في حديقة عامة بمدينة نصر، وبالانتقال لمسرح الجريمة تبين قيام شخص بإلقاء المجني عليه بالحديقة، في محاولة للتخلص منها، وبأعداد الأكمنة تم ضبط المتهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة المجني عليها، والتي قالت إنها تؤجر شقة سكنية في مدينة نصر، وتسكن رفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفتها للنوم وأخذ قيلولة، وتركت الضحية مع أختها الكبرى.

وأضافت والدة الرضيعة أن المجني عليه كانت تلعب مع شقيقتها، وعندما ذهبت شقيقتها إلى الحمام، خرجت الصغيرة من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار للعب، وبعدها اختفت، «وقمنا بالبحث عنها بالشوارع الجانبية في محيط مكان شقتنا».

تم تحرير محضر بالواقعة، والتي أصدرت قراراها السابق بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.