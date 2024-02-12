هشمت سيارتين.. خسائر سقوط شجرة عملاقة فى شارع الطيران (صور)

رفعت الجهات المعنية آثار سقوط شجرة عملاقة بمدينة نصر، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور بشارع عبدالله العربى امتداد شارع الطيران.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بسقوط شجرة ضخمة في شارع عبدالله العربى امتداد شارع الطيران في مدينة نصر.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال حي شرق مدينة نصر بقيادة اللواء ا.ح/ أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، والإسعاف وتم التعامل الفوري مع البلاغ ورفع الشجرة من نهر الطريق؛ لتعود حركة المرور لطبيعتها من جديد.

ولم تسفر الواقعة عن حدوث أي وفيات أو إصابات بشرية، بينما حطمت سيارتين ملاكي كانتا متوقفتين أسفلها.

سقوط شجرة

سقوط شجرة

سقوط شجرة

سقوط شجرة

سقوط شجرة

سقوط شجرة

سقوط شجرة