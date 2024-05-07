الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"ناصب علينا في فلوس".. القبض على 5 بتهمة احتجاز مقاول في القاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة قيام عدد من الأشخاص باحتجاز آخر كرهًا عنه بأحد العقارات بالقاهرة، لوجود خلافات مالية بينهم وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

 تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بقيام عدد من الأشخاص باحتجاز شخص كرهًا عنه، بأحد العقارات بدائرة القسم.

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السبب ديون سابقة

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط طرف أول مالك شركة مقاولات له معلومات جنائية طرف ثان 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وتبين وجود شراكة بين الطرف الأول والطرف الثانى على أعمال المقاولات وتعثر الأول في سداد مديونية عليه.

 فقاموا باستدراجه وتمكنوا من الاستيلاء على سيارته واقتياده للشقة محل البلاغ بدعوى التفاوض حول قيمة المديونية الخاصة بهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

احتجاز مقاول القاهرة ناصب علينا وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الخامس مديرية امن القاهرة

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