"قتلناه ودفناه بأرضية مسكنه".. اعترافات المتهمين بقتل عجوز الوادي الجديد

“قتلناه وقمنا بدفن الجثة بأرضية مسكنه”.. اعترافات مثيرة أدلى بها المتهمين بقتل عجوز في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين والمحرض 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل عجوز الوادي الجديد

وكشف منفذ الحادث أن تاجر عقارات اتفق معهم على التوجه لمنزل المجني عليه، لحل خلاف بينهم على مبالغ مالية كبيرة، مقابل مبلغ اتفق عليه معهم.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن المجني عليه يقيم بمفرده في الشقة، أنهم توجهوا لمنزل الضحية وفور أن فتح لهم باب الشقة، قاموا بدفعه أرضا وأبرحوه ضربا، ثم قاموا بتوثيقه بالحبال.

قتل موظف الوادي الجديد

كشف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن المتهم حاول مقاومتهم رغم كبر سنه، إلا أنهم قاموا بمباغتته والتعدي عليه بالضرب وقاموا بقتله والتخاص منه.

وتابع المتهمون: “حفرنا حفره في أرض مسكنه، وقمنا بدفنه فيها حتى لا يعلم أحد بمكان جثته ولا يتم كشف أمرنا، واستولينا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبعض المتعلقات”.

تشكيل فريق بحث جنائي

ضباط مباحث مركز الفرافرة أخطروا مدير أمن الوادي الجديد، الذي أمر بتشكيل فريق بالبحث عقب التنسيق مع اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام، لكشف لغز الواقعة.

تحريات فريق البحث ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، توصلت إلى أن 3 أشخاص محددين قد حرضهم تاجر عقارات لتنفيذ الواقعة بسبب خلاف مالي بينهما وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على المتهمين

فريق ضباط مباحث الوادي الجديد والأمن العام نجحوا في القبض على المتهمين، عقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، وأقروا بارتكاب الواقعة.