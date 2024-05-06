الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"رميتها وجلست أدخن وأشرب الشاى".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل والدته فى المرج

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

اعترف المتهم بقتل والدته أمام جهات التحقيق بالمرج، بقتل والدته وإلقاء جثتها من الطابق الثامن.

وبرر المتهم جريمته بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة، وكان هدفه الحصول علي أموال لشراء جرعة جديدة، إلا أن المجني عليها  رفضت إعطاءه المال، ومنعته من الخروج واتصلت بأحد أقاربها ليساعدها في إلحاقه بمصحة لعلاجه من الإدمان.

وأضاف: “تعديت عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، فألقيت بها في منور العقار.. وجلست داخل الشقة أدخن وأشرب الشاي.. إلا أن الجيران شعروا بسقوطها وأبلغوا الشرطة”.

التحقيقات الأولية 

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية مع المتهم بقتل والدته وإلقائها من الطابق الثامن بأن المتهم قام بتعذيبها أولًا وتعدي عليها بالضرب المبرح بعد رفضه محاولاته الاستيلاء على أموالها رغمًا عنها، لشراء المواد المخدرة، حتي سقطت جثة هامدة.

المتهم اعترف أنه حاول التخلص من جثمان والدته فلم يجد طريقة إلا إلقاءها من الطابق الثامن، في محاولة لتصدير فكرة أن والدته اختل توازنها وسقطت عن طريق الخطأ.

التحريات: المتهم دائم التشاجر مع والدته  

وكشفت التحريات أن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ودائم التشاجر مع والدته لإجبارها على أخذ الأموال منها عنوة.

واستعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على المتهم.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من مستشفي اليوم الواحد باستقباله جثة سيدة عمرها 43 عاما، عليها آثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل، وبعمل التحريات تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بقتلها وألقى جثتها من الطابق الثامن، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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